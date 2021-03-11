波克夏股價衝新高 巴菲特成為全球第六位千億美元富豪

「波克夏海瑟威股價在周三 (10 日) 創新高，帶動股神」巴菲特身價突破 1000 億美元，使他加入亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉執行長馬斯克、微軟創辦人蓋茲等人行列，成為全球第六名千億美元富豪。

巴菲特身價攀升至 1004 億美元。波克夏 A 股 (BRK.A-US) 股價在周三盤中飛越每股 40 萬美元，創歷史新高，巴菲特身價也一度達到 1010 億美元，波克夏終場以每股 398,840 美元作收。

根據彭博億萬富豪指數，「千億美元富豪俱樂部」會員如今增為六人，依序為全球首富貝佐斯 (身價 1800 億美元)、馬斯克 (1740 億美元)、蓋茲 (1370 億美元)、LVMH 集團執行長 Bernard Arnault(1190 億美元)、臉書執行長祖克伯 (1010 億美元)，以及高齡 90 歲的巴菲特。除了 Arnault，清一色為美國人。

巴菲特財富主要來自波克夏海瑟威，彭博指出，巴菲特曾是全球首富，在富豪排行榜也長期名列前茅，但近年科技股大漲、波克夏投資績效「手感」似乎遜於以往，排名日漸下滑。

不過波克夏股價年初以來上漲 15%，跑贏標普 500 指數的 3.8% 漲幅，一大助力來自巴菲特近來積極回購股票。

過往巴菲特多利用手中龐大現金部位收購其他事業或股票，但近年卻很難找到足以帶動波克夏成長的交易。去年，波克夏斥資 247 億美元回購股票，申報資料顯示，今年來截至 2 月中旬的回購金額至少為 42 億美元。

上述富豪財富最近快速成長，反映政府財政刺激、央行寬鬆政策帶動股市大漲。美國總統拜登的 1.9 兆美元紓困方案周三在眾議院表決過關，在美國過去一年已發放的 3 兆美元刺激力道進一步擴大。

由於巴菲特大力推動「捐贈誓言」(Giving Pledge)，他的身價突破 1000 億美元更引人關注。2006 年迄今，巴菲特共已捐出價值 370 億美元的波克夏股票，手中持有的波克夏 A 股減少將近一半；如果沒有贈出這些股票，巴菲特現今身價推估超過 1920 億美元。

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