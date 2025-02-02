〈潛力股〉長興材料擴大海外布局 電子材料進軍半導體設備領域
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-02 10:10
化學材料廠長興材料 (1717-TW) 今年的成長策略明確，除持續擴大特用材料與合成樹脂的海外市場占比外，電子材料部門也將跨足半導體設備領域，同時提升乾膜光阻高階產品比重。
長興材料表示，2024 年海外市場布局已見成效，2025 年將持續提升海外市場比重，以因應大陸市場競爭。在電子材料方面，公司將致力提升高階產品占比及整體市場占有率，並針對台、日、歐美及大陸市場分別制定拓展策略。
在新產品研發方面，長興材料除了精進 ABF 載板設備外，也將進軍半導體設備領域。此外，乾膜光阻業務預期將隨整體產業成長，公司將著重於提升高階產品比重。
長興材料 2024 年業績表現優異，12 月稅前純益 2.48 億元，年增 77.73%。雖然第四季為傳統淡季，但公司第四季營收達 112.67 億元，與第三季 113.34 億元相當，第四季稅前盈餘 7.26 億元更較第三季增加 7.35%，優於預期。
長興材料 2024 年全年稅前純益 27.44 億元，年增 25.73%，每股稅前純益 2.33 元。三大事業部門均有成長，其中特用材料與合成樹脂在整體銷長及成本有利下獲利顯著增加，電子材料部門則受惠於產品組合優化，雖乾膜光阻與精密設備銷量持平，但獲利仍較前一年度成長。
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