〈潛力股〉長興材料擴大海外布局 電子材料進軍半導體設備領域

長興材料表示，2024 年海外市場布局已見成效，2025 年將持續提升海外市場比重，以因應大陸市場競爭。在電子材料方面，公司將致力提升高階產品占比及整體市場占有率，並針對台、日、歐美及大陸市場分別制定拓展策略。