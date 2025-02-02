〈蛇年產業景氣前瞻〉輝達GB200啟動出貨 電子五哥曝最新展望

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-02 10:40

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廣達：GB200 需求未見減少如期出貨 第三季推 GB300

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市場傳出大型雲端業者 (CSP) 對 GB200 需求減少，輝達 GB200 出貨進度可能延後一季，不過廣達指出，需求未見減少，GB200 將如期於第一季出貨，另外，預計第三季將推出 GB300，目前正在開發中。

至於通用型伺服器展望，廣達表示，去年第四季已經看到通用型伺服器有往上趨勢，雖然成長幅度仍不如 GPU、AI 伺服器，預期今年仍維持一定的成長。

針對川普 2.0 來臨，廣達海外布局也已有所準備，包括美國加州 Fremont 廠、田納西州廠，以及泰國都有擴產計畫，廣達與其他業者相比，面臨川普 2.0 的壓力較小。

緯創看好今年 AI 伺服器營收持續年增三位數 黃仁勳站台按讚

緯創去年通用型伺服器加上 AI 伺服器營收比重達 45%，其中，AI 伺服器去年成長三位數的目標已經達成。緯創預期，今年通用型伺服器加上 AI 伺服器營收比重將突破 5 成，而 AI 伺服器將持續有三位數百分比成長的表現，且這幾年將高度成長。

此外，緯創也積極拓展其他 AI 產品領域，包括 AI PC、SoW(晶圓級系統集成封裝技術)，以及邊緣 AI 等皆有布局，其中，SoW 相關產品已與台積電 (2330-TW) 合作超過 1 年。

輝達執行長黃仁勳現身緯創尾牙，指出 AI 的出現，重新定義了人類最重要的工具，且現在正處於令人興奮的時刻，但輝達無法獨自完成一切，因此需要緯創、需要台灣的生態系，一同在 AI 時代成長，高喊「緯創是很好的合作夥伴」。

輝達執行長黃仁勳 (右二) 現身緯創尾牙。(鉅亨網資料照)

因應川普 2.0 英業達赴美設廠德州為評估首選

英業達過去在墨西哥、泰國、捷克、中國等地皆有布局以分散風險，針對美國總統川普上任，可能因此帶來關稅問題，透露若要到美國設廠，德州會是評估首選。

英業達過去一兩年持續拓展生產基地，墨西哥廠有筆電、PC、車用及伺服器產品；泰國伺服器新廠已在去年 10 月完工。

針對美國設廠議題，英業達說明，仍須觀察川普課稅政策，目前尚未定調，不過因德州距離墨西哥廠較近，加上電力相對充足，認為最可能的地方是德州。對於後段組裝而言，最重要的就是電力來源充足，生產線的架設也相對容易。

和碩 GB200 整機已送至客戶資料中心測試 持續執行 5 年計畫

和碩指出，輝達 GB200 整機完成組裝，且已送至客戶資料中心進行測試，若後續進展順利，看好相關訂單很快便能繳出好成績。

和碩表示，公司在伺服器上，去年持續穩健布局，在人力與計畫皆投入大量資源，且和碩站在對的方向、踩著穩健的腳步，去年底也通過中型客戶的設備測試，預計今年就會有成果。

另外，和碩墨西哥廠的伺服器預計在今年 4 月開始投產，至於是否赴美設廠，和碩目前仍在評估中，很快就會有定論。

和碩持續執行 5 年計畫，在原有基礎上繼續長大，進一步推升獲利表現，聚焦新事業，包括醫材、AI 應用軟體、AR 眼鏡、機器人等，期望 4 至 5 年內可以開花結果。

仁寶衝刺 AI 伺服器事業 力拚 AI 伺服器營收占整體伺服器 15 至 20%

仁寶 2024 年非 PC 營收比重約 25%，其中伺服器營收占非 PC 營收中的 2%，而 AI 伺服器僅占伺服器營收中的低個位數百分比。仁寶指出，伺服器是今年重點發展的領域，將全力衝刺 AI 伺服器業務，力拚 AI 伺服器營收占整體伺服器 15 至 20%。

仁寶表示，持續與輝達加深合作關係，積極探索 MGX 平台以及其他解決方案所帶來的機會，除鎖定四大雲端業者 (CSP) 外，也聚焦推論、小型模型等應用領域。

此外，仁寶也跨足液冷領域，與 ZutaCore、Auras 及 BP 嘉實多 (Castrol) 攜手合作，共同推動液冷技術的應用與創新，特別是直接液體冷卻 (DLC) 以及浸沒式冷卻 (IC)，提供現代高耗能處理器散熱的理想解決方案。