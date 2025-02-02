〈蛇年產業景氣前瞻〉存股族安啦！金控業2024豐收年 2025股利香噴噴

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-02 11:40

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走過 Covid-19 疫情，金融業 2024 迎來大豐收的一年，14 家金控全年狂賺近 6000 億元，再創輝煌佳績，金融三業前 11 月稅前盈餘更已突破兆元大關。多家金控去年在國內外股票及基金積極實現資本利得，加上淨值項下其他權益持續轉佳，為 2025 年股利發放添增動能，且多檔金融股股價已墊高，若要維持有競爭力的殖利率水準，勢必得多發現金股利。

14 家上市金控 2024 年合計稅後純益逼近 6000 億元，達 5979.8 億元，年增 63.7%，超越 2021 年 15 家金控合賺 5806 億元，改寫史上新高紀錄。其中，富邦金 (2881-TW) 去年豪賺逾 1500 億元、國泰金 (2882-TW) 亦大賺超過千億，金控雙雄合計獲利占全體金控比重達 44%。

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金融業榮景主要受惠 2024 年美股、台股多頭行情，加上美元匯率強勢，挹注壽險業營運，業者把握時機積極實現資本利得，使得產壽險、證券業獲利普遍大幅提升，銀行業下半年雖面臨 Fed 降息壓力，但所幸降息速度未如市場預期般快速，淨利息收入仍有不錯表現。

根據金管會統計，台灣金融三業 2024 年前 11 月稅前盈餘合計達新台幣 1 兆 221.43 億元，年增 44.15%，為史上首見突破兆元大關，更超越歷年全年紀錄，其中，銀行獲利占比高達 52%，並創下歷年同期新高，證券業獲利亦創同期新高，保險業則寫下次高紀錄。

台股金龍年封關，金融股全年累計上漲 451 點、漲幅 26.92%，收在 2126.33 點，雖然略遜大盤漲幅 30%，但仍顯著優於兔年的漲幅 7.91%。

觀察 14 家上市金控龍年股價表現，國泰金累計大漲逾 52%，奪下龍年金控飆股王；新光金 (2888-TW) 受到雙雄搶珠的追捧，以 46% 漲幅位居第二；富邦金與凱基金 (2883-TW) 龍年狂漲約 43%，股價也相當強勢；中信金雖無緣成為新光金的結親對象，但反而受到外資力挺，股價強漲近 4 成；此外，華南金、元大金、永豐金、玉山金、國票金全年也有雙位數的漲幅。

富邦金 2024 年大賺逾一個股本，稅後純益來到 1511.6 億元，改寫史上新高紀錄，EPS 更衝破 10 元大關、達 10.8 元。法人指出，富邦金已連續 15 年發放股利，近 5 年平均現金殖利率為 3.82%，近 5 年平均盈餘分配率為 46.9%，法人保守估計，富邦金現金股利至少派發 3.5 元，總股利可望突破 4 元，才能維持與同業相當的水準，富邦金董事長蔡明興先前也公開表態，去年獲利亮眼，加上股價攀高，確實應該多發現金股利，而股票股利因應股東期盼仍會持續穩定配發。

國泰金 2024 年稅後純益 1111.9 億元，年成長 116%，EPS 達 7.28 元，累計稅後純益及 EPS 皆創歷史次高紀錄。法人表示，國泰金也是連續 15 年發放股利，近 5 年平均現金殖利率為 4.28%，近 5 年平均盈餘分配率為 43.7%，因此，預期現金股利要發出至少 2.8 元才有競爭力。對於股息殖利率是否有機會上看 4%，總經理李長庚先前在法說會上表示，「不敢打包票」，但會努力爭取，可預期股利會比去年好。

中信金 (2891-TW) 2024 年稅後純益達 720.28 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 3.64 元，同創歷史新猷。法人也對中信金今年股利配發寄予高度期待，中信金已連續 17 年發放股利，近 5 年平均現金殖利率為 4.6%，近 5 年平均盈餘分配率為 53.8%，法人推估，中信金現金股利挑戰 2 元。總經理高麗雪前一次法說會也鬆口，以整體獲利來看確實有量能發放。