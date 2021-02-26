遊戲+博弈一定成功！知名放空機構香櫞看好GameStop買這家公司拚轉型

知名空頭香櫞研究周四 (25 日) 再次對 GameStop 發布報告，不過這次是提供建言，該機構表示，GameStop 應收購電競博弈公司 Esports Entertainmen 掌握消費者最愛的遊戲與博弈，以改變其營運現況，激勵兩家公司股價應聲大漲。

香櫞研究創辦人 Andrew Left 周四針對 GameStop (GME-US) 發布報告表示：「過去 4 個月，我們在 GameStop 上學到兩個簡單的知識：人們喜歡遊戲，也喜歡賭博。」

Left 表示，GameStop 可以藉由收購 Esports Entertainment (GMBL-US) 來擺脫其長期下滑的零售業務，吸引數百萬新客戶，將其客群導流至電競下注平台，又可以透過客戶數據庫獲利。

Left 進一步表示，正如 Ryan Cohen 董事 Ryan Cohen 所言，最有價值的資產之一就是該公司龐大的客群以及 5500 萬名會員。

Left 說，GameStop 現在可說是市場新寵兒，可以籌集資金並重新成為市場強勢參與者，預估市值落在 80 億至 100 億美元之間。截至周三 GameStop 市值約為 64 億美元。

消息傳出後，Esports Entertainment 周四一度大漲 18.9% ，是 2017 年 11 月以來首次突破 20 美元，隨後漲幅收斂，以每股 18.52 美元作收；而 GameStop 則上漲 18.56%。

香櫞今年 1 月遭散戶大軍軋空後，便表示未來將停止發布放空報告，未來將專注於為投資人提供「長期多頭投資機會」。

香櫞將 Esports Entertainment 目標價定為 50 美元，比周四收盤股價高出 139.1%，可能被有些人視為千載難逢的機會。