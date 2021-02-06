晶片缺貨滾雪球 手機、遊戲主機、航空業都受波及

去年疫情爆發使全球經濟頓時失序，儘管居家辦公趨勢帶動半導體產業的消費性電子需求交出良好表現，但隨著經濟回溫而快速反彈的晶片需求，正在使全球半導體業出現多年來最嚴重的供需失衡，這股晶片荒逐漸從車用晶片蔓延到手機、遊戲主機甚至航空業。

汽車業目前短缺問題最為嚴重，通用汽車宣布因車用晶片短缺將暫時關閉 3 座北美工廠，福特也減產 2 成。

據統計，車用晶片短缺已使汽車業銷售額減少 610 億美元。晶片荒對規模更大的電子業的衝擊可能更巨大，但由於目前屬於缺貨初期，衝擊難以量化。

車用晶片短缺全球車廠損失規模 (圖: Bloomberg)

恩智浦 (NXP) 、英飛凌 (Infineon) 、瑞薩等車用晶片大廠除了因應短缺現象紛紛宣布漲價外，更表示此問題已擴散至其他市場。

手機晶片大廠高通 (QCOM-US) 新任執行長 Cristiano Amon 便表示，由於晶圓代工高度依賴三星與台積電，龐大需求無法負荷下全球半導體業正陷入短缺現象。高通的主要客戶蘋果 (AAPL-US) 最近也指出，由於缺少一些零組件，一些 iPhone 12 高階機型的銷售受到阻礙。

近一年來任天堂、索尼和微軟都致力於生產更多 Switch、PS5 和 Xbox 來支應需求。索尼周三表示，受限於目前產能瓶頸，新一代家用遊戲主機 PS5 今年產量可能無法滿足整體市場需求。據彭博引述知情人士報導，遊戲機業者可能要在今年看到成長前先面對供應端的挑戰。

除了車用、消費電子、手機與家機外，電子機械大廠美蓓亞集團 (Minebeamitsumi) 表示，航空業可能也會遭受波及。

美蓓亞執行長 Yoshihisa Kainuma 周五 (5 日) 表示：「航空業需求以比預期還快的速度反彈，全球各地的航空業者都在報廢舊飛機以縮減資產負債表，可以預期疫情後，人們旅行需求就會激增，屆時航空業勢必添購更多飛機。」

高度依賴亞洲晶圓代工業者成為這次晶片短缺風波的原因之一，目前採用先進製程得晶片以台積電與三星為主，其中台積電是全球科技、汽車巨頭的首選供應商。

我國經濟部長王美花也在近期召集台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 等廠商開會協商，矢言將積極解決車用晶片問題。

華為禁令也可能是另一個可能肇因，據彭博引述半導體業某高層表示，去年主要手機、網路設備商都趕在禁令生效前囤貨，以確保日後還能供應華為商品。

供給方產量何時能趕上需求還在未定之天，越來越多產業觀察家都表示目前尚無快速或簡單的解決方法。IDC 分析師 Mario Morales 表示，去年車市衰退使半導體產能轉移至其他市場，如今晶片短缺的現象可能持續至下半年，才能逐漸緩解。

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