殖利率全面回落 債市慎防亂流本周還有關卡要闖

美國債市周二 (9 日) 通過本周三道考驗的第一道，財政部標售 3 年期公債需求強勁，公債殖利率下滑，指標的 10 年期公債殖利率從 13 個月高點回落。但這只是財政部本周預定發行 1200 億美元的第一筆，債市是否再遇亂流要看能否克服其餘兩道關卡。

財政部周二標售 580 億美元 3 年期公債，得標利率 0.335%，雖然海外需求低於平均，但整體需求仍強勁，投標倍數為 2.69，減輕市場對美債需求下降的疑慮，殖利率回落，10 年期公債殖利率下降 5.7 個基點至 1.537%，2 年期、5 年期和 30 年期公債殖利率都走低。

殖利率曲線也趨平，2 年期和 10 年期債券殖利率差從上周五觸及的八年來最大差距收斂。

OANDA 資深分析師 Edward Moya 說：「債市對這些標售結果感到焦慮，尤其是兩周之前的 7 年期公債標售市場反應平淡，引爆市場動盪。」當天 10 年期美債殖利率陡升至睽違一年的 1.6%，拖累美股大跌。

財政部接下來周三還將標售 380 億美元 10 年期公債，周四再標售 240 億美元 30 年期公債。

財政部本周密集發債，是為了達成 2740 億美元季度融資目標，該目標在總統拜登的 1.9 兆美元紓困方案通過前設定的。

近來對通膨失控的預期稍微降溫，評估消費者物價未來漲幅的 5 年期平衡通膨率報 2.38%，低於上周三觸及的 2008 年迄今高點 2.50%，但仍保持在聯準會 (Fed) 的 2% 目標之上。

美國財長葉倫周一對 MSNBC 表示，通膨上升不必然是大規模刺激方案的「副產品」，況且就算最後通膨真的上升，仍有可以因應的工具。