搶攻特斯拉4680新型電池訂單 LG傳將在歐洲或美國設立先進工廠

路透引述知情人士說法報導，樂金化學 (LG Chem) 旗下電動車電池部門 LG Energy Solution 希望 2023 年為特斯拉 (TSLA-US) 設立先進電池工廠，設廠地點考慮落腳歐洲或美國。

一名消息人士說，樂金打算在新成立的美國工廠生產特斯拉大型圓柱型 4680 電池，也計劃在歐洲打造新的產線，為特斯拉的柏林工廠供貨，西班牙是考慮地點之一。

LG Energy Solution 上周向南韓媒體透露，計劃興建一座美國工廠生產電動車和儲能系統用的電池，以滿足美國在內全球客戶和新創公司的需求。該公司當時並未點名客戶身分，但消息來源透露 LG Energy Solution 希望特斯拉採購電池。

不過，據悉特斯拉尚未同意讓 LG 在供應鏈扮演中國產線以外更吃重的角色。LG 和中國寧德時代目前在中國為特斯拉生產較小電池，Panasonic 則和特斯拉在內華達州 Reno 的超級工廠合作生產電池。

特斯拉執行長馬斯克去年 9 月發表自行設計的全新圓柱型電池，此舉促使 LG 和 Panasonic 等供應商為此一遠大計畫做準備，以免日後失去大客戶。

特斯拉希望透過 4680 電池提高電池效能和續航里程，並降低生產成本，而馬斯克最近說，特斯拉正和電池供應商討論開發 4680 電池。分析師表示，特斯拉可能需要推動量產的時間表，或與廠商在德州和德國較新的工廠工廠攜手合作，才能更快量產。

Panasonic 據悉擬在 4 月 1 日起的新一年度，於日本開設 4680 電池的測試產線。

消息來源透露，LG Energy Solution 已經製作 4680 電池的樣本，但目前仍面臨技術障礙和量產挑戰。

另一名消息來源則說，LG 從未量產過這種大型圓柱型電池，不過特斯拉是重要的客戶，因此願意冒險一試。

消息來源透露，LG 尚未取得特斯拉 4680 訂單，而特斯拉現階段正在大幅提高中國製 Model 3 和 Model Y 使用的 2170 電池的訂單量。

LG 在美國俄亥俄州 Lordstown 和通用汽車 (GM-US) 有合資企業，在當地替通用未來電動車款生產袋型電池。