〈美股盤後〉特斯拉狂飆近20% 那指費半漲勢猛烈

那指昨日陷入修正後，週二 (9 日) 華爾街趁勢逢低買入，推動美股四大指數回春走揚。

恐慌指數 VIX 下滑，10 年期美債殖利率跌破 1.55%，美元走弱，比特幣刷新高，科技股週二絕地大反攻，特斯拉迎來一年來最佳日，晶片股喜上眉梢，那指大漲逾 2.6%，費半指數漲勢凌厲，收紅 6.13%。

拜登推動的 1.9 兆美元紓困週二已送交眾議院，週三眾議院將予以表決，預計拜登將在 3 月 14 日上一輪失業救濟補助之前簽署該法案。

經濟合作與發展組織 (OECD) 週二表示，受惠於 1.9 兆美元的財政刺激計畫，全球經濟有望在今年年中恢復到疫情前水準，但全世界更快更有效地部署疫苗接種至關重要，才能保持目前復甦力道。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.17 億例，死亡數突破 260 萬例，美國累計確診超過 2908 萬例，累計死亡數超過 52.7 萬。

週二 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 30.30 點，或 0.10%，收 31,832.74 點。

標普 500 指數上漲 54.09 點，或 1.42%，收 3,875.44 點。

那斯達克指數上漲 464.66 點，或 3.69%，收 13,073.83 點。

費城半導體指數上漲 169.46 點，或 6.13%，收 2,932.21 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊走揚，非必需消費品、資訊科技和公用事業領漲，能源、金融和工業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體走揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.06%；臉書 (FB-US) 上漲 4.09%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.64%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.76%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.81%。

道瓊成分股漲多跌少。波音 (BA-US) 上漲 2.94%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.67%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.44%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 2.25%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.81%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.32%。

費半成分股回神大漲。AMD (AMD-US) 大漲 6.18%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.71%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 8.08%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 8.03%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.80%；美光 (MU-US) 上漲 5.00%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.15%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.36%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.18%。

個股消息

中國 2 月電動汽車銷售數據激增，帶動電動汽車股集體走揚。特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 19.64% 至每股 673.58 美元，理想汽車 (LI-US) 大漲 8.20%，蔚來汽車 (NIO-US) 暴漲 17.44%，小鵬汽車 (XPEV-US) 暴漲 11.33%。

電動汽車股集體走揚。(圖片：AFP)

蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.06% 至每股 121.08 美元。週二蘋果官宣 iPhone 12 即將在印度開始生產。此外，知名分析師郭明錤預測，蘋果 VR (虛擬實境) 頭盔將於 2022 年中問市，2025 年時推蘋果 AR 眼鏡，2030 年時推出隱形眼鏡產品。

迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.67%。號稱擁有全球最強大影視內容庫的迪士尼線上串流平台「Disney+」傳出佳績，該平台推出後僅 16 個月，全球訂閲人數就突破了 1 億里程碑。

百度週二已通過港交所主板聆訊 (審核申報資料)，激勵百度 (BIDU-US) 股價暴漲 13.58% 至每股 264.28 美元。

加速向電子商務業務轉型的 GameStop (GME-US) 暴漲 26.94% 至每股 246.90 美元，自 2 月 1 日以來首次攀升至 200 美元以上。

經濟數據

美國 2 月 NFIB 小型企業信心報 95.8，預期 96.0，前值 95.0

華爾街分析

方舟投資（ARK Invest）創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）認為，並不擔心最近 ETF 的回檔，潛在牛市正在轉強，投資人將在這一波拋售中獲得巨大機會。

Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli 稱，在過去幾周的嚴重滯後之後，成長 / 動能股正呈現爆漲狀態，因為投資者對美債殖利率的看法有所好轉，並開始買入這個過去最受歡迎的板塊。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 提到，很多科技股在短期內已經超賣。因此，強勁反彈並不令人意外，問題是這次反彈是否強勁，亦或是不會持續太久的死貓式反彈？