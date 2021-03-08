〈美股盤前要聞〉美股期貨走跌 特斯拉盤前跌逾5%

美參議院也通過新一輪紓困方案後，市場看好法案有望在本周獲得通關。然而對美國通膨與美債殖利率走升的擔憂仍在。美股期貨在週一 (1 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.31%，標普 500 期貨跌 0.78%，斯達克 100 期貨跌 1.97%。

1. 1.9 兆美元紓困案美參院通過

美國當地時間周六 (6 日) 參議院以 50 票對 49 票的些微差距通過 1.9 兆美元紓困法案。法案通過後預計下周二 (9 日) 將送至眾議院表決，待眾院通過後，該法案將由美國總統簽署生效。

參議院在表決過程中，美國共和黨參議員全數反對，不過因共和黨籍阿拉斯加州參議員蘇利文 (Dan Sullivan) 缺席，所以民主黨則以 1 票的差距通過紓困法案。但因為該法案與之前眾議院送交的內容有所不同，因此需要再送回眾議院表決。而外界認為眾議院民主黨有絕對優勢，因此通過紓困案已無懸念。

該法案將一次發放給大多數美國人 1400 美元、延長緊急失業救濟金、COVID-19 疫苗和檢測費用、各州、城市、學校和醫療產業的支出，以及實施減稅以援助低收入族群。

2. 特斯拉跌破 600 美元

特斯拉 (TSLA-US) 周五續跌摜破 600 美元，四周以來市值蒸發 2300 億美元，基金業者受到更大連累，投資組合中特斯拉占超過 1% 的基金都都下挫。週一盤前特斯拉下跌 5.23%。

特斯拉周五盤中重挫 13%，尾盤跌幅收斂為 3.8%，以每股 597.95 美元作收，是去年 12 月 3 日來最低。從 1 月底的空前高點算起，特斯拉如今已回跌逾 30%。

特斯拉本周累計挫跌 11%，是連續第四周周線收黑，寫下 2019 年 5 月以來最長跌勢。目前特斯拉市值約 5740 億美元，過去四周市值折損 2300 億美元；1 月底高峰時期，特斯拉市值曾達到 8370 億美元。

美債殖利率陡升打擊高成長股，加上傳統車廠競相推出電動車，都讓去年風光加入標普 500 指數的特斯拉最近陷入低迷，也讓持有該公司股票的基金受傷慘重。

3. 葉倫：殖利率上升代表經濟強勁 非關通膨

美國財長葉倫周五 (5 日) 表示，美國長債殖利率上升反映市場預期經濟更強勁，不代表通膨疑慮升高，顯然和聯準會 (Fed) 主席鮑爾在內的官員站在同一陣線。儘管 2 月非農就業人口躍增，她表示美國尚須兩年才能實現充分就業，國會應該大膽行動，盡快通過總統拜登的刺激方案。

葉倫接受 PBS Newshour 節目訪問時說：「我不認為，市場正在預測通膨率會升破 2%，也就是 Fed 視為更長期平均通膨率的水準。」

她表示，假如通膨升溫構成問題，聯準會手中握有因應工具，況且她不認為市場正在擔心此事。

4. 新一代散戶作風迥異 反大舉加碼投入資金

在股市波動加劇時逃離市場，向來是美股的常態，但近期美股的波動，卻反倒吸引更多抄底資金流入。

根據最新 EPFR 資金流量數據，上周有 222 億美元的新資金流入股票，此前一周有 462 億美元的巨額資金流入，是有記錄以來的第三大流入，使最近 16 周的總流入金額達到 4360 億美元。

高盛分析師 David Kostin 表示，由歷史上看，投資人往往在波動加劇時撤出資金，但近日隨著利率上升、股票下跌、成長型股票暴跌，股票基金卻繼續看到大量的資金淨流入。

與年初相比，過去幾周流入股票基金的速度更為加快。

5. 奇異傳出售飛機租賃業務

據知情人士透漏，美國奇異公司（General Electric Company）傳出飛機租賃業務將出售給愛爾蘭的 AerCap ，預估交易金額超過 300 億美元，這是奇異公司為重組業務採取的最新措施。

奇異資本航空服務公司（Gecas）是奇異資本（GE Capital）目前最大事業。奇異資本過去曾是與美國重量級的大型貸款公司，但自 2008 年陷入金融海嘯後於 2015 年出脫多數業務，如今出售旗下航空服務公司也被視為出脫策略的延續。