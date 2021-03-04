Fed官員Evans：QE不會因國會推紓困案而有所調整

芝加哥聯準銀行總裁 Charles Evans 周三 (3 日) 表示，他仍樂觀看待美國的經濟前景，儘管國會將通過的進一步財政刺激政策會讓經濟加速復甦，但聯準會 (Fed) 不會因此調整 QE 。

Evans 表示，目前聯準會預期的經濟反彈確實非常強勁，如果經濟需要更多的刺激，聯準會每月購買 1200 億美元的債券標的，可能會轉向購買更長期的債券。

Evans 補充，目前正在研議階段的 1.9 兆美元財政刺激方案對經濟非常有利，但 Evans 認為聯準會並不會因此調整 購債內容。

美國總統拜登提出的 1.9 兆美元財政刺激政策計畫上周在眾議院表決過關，據彭博 (Bloomberg) 報導，參議院計劃最快周三下午正式辯論刺激計畫。

民主黨也正在爭取盡量在周四 (4 日) 開始的修訂程序前，解決朝野對於刺激措施的歧見，以防民主黨人「倒戈」導致議程需重新進入預算調解程序。

Evans 說，美國現階段失業率為 6.3%，隨著經濟復甦，今年年底有望下降至接近 5%。不過，Evans 認為有數百萬美國勞工仍在觀望謀職，考量到這一點，目前失業率可能達 9% 或更高。

此外，Evans 表示，即使經濟快速成長，他也認為通膨率不會升得太快，未來不太可能達到 3% 的水準；即使升至 3% ，也不至於對經濟造成影響，最大問題反而是隨後有多快飆升至 4%。

Evans 表示，聯準會有工具因應過高與過低的通膨，而相較於通膨飆升，疲軟的通膨更為棘手。