川普不排除延長90天關稅暫停期

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-11 06:00

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美國總統川普週四 (10 日) 未排除「延長 90 天關稅暫停期」的可能性，不急於為達成協議而達成協議。

川普週四警告，如果不能與各國就貿易問題達成協議，美國將對這些國家徵收更高的關稅。

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當被問及 90 天談判期結束後是否會延長降低關稅的期限時，川普說：「我們必須看看會發生什麼。」

川普和他的顧問表示，在他推出關稅措施後，已有數十個國家與美國進行談判。

川普不急於為達成協議而達成協議 (圖片：shutterstock)

川普透露，美方正在與其他國家就潛在協議進行討論， 「非常接近」達成協議，但他並不急於為達成協議而達成協議。

當被問及是否與中國國家主席習近平通話時，川普表示他不想透露。相反，他淡化了與北京不斷升級的貿易戰，並表示他相信美國將達成「對兩國都非常有利」的協議。

批評人士一再指出，關稅是對進口商品徵收的稅，由進口商支付，而不是貨物發出的國家支付。

川普承認他的關稅將帶來過渡成本和過渡問題，但最終表示，「這將是一件美好的事情。這是我們又在做多年前就應該做的事情。」