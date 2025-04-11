川普暫停關稅也沒用！華爾街頂尖分析師：不確定性恐拖垮美股

鉅亨網編譯許家華 2025-04-11 07:52

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儘管美國總統川普宣布暫停某些關稅，但華爾街頂尖策略師警告，市場仍然受到關稅不確定性的困擾，難以實現持久的反彈。

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摩根大通首席全球策略師 David Kelly 表示：「關稅問題依然存在。這一問題加上其他因素，讓人們意識到經濟正受到各種挑戰的影響。」他提到，政府支出的潛在削減和移民政策的收緊也讓企業在招聘和成本控制方面感到困難。

隨著市場不安情緒升高，素有「恐慌指數」之稱的 Cboe 波動率指數（VIX）周四再次回升至 40 以上，顯示出市場的恐慌情緒。這一指數在川普宣布暫停關稅後曾有所回落，但隨著市場對未來政策的不確定性加大，投資者的信心再次受到打擊。

Kelly 指出，如果白宮的政策保持不變，預計美國將在今年面臨經濟衰退。他強調，市場的回升需要「至少穩定的關稅政策」和對中國的關稅進行「逆轉」。根據道瓊市場數據，標普 500 指數周四收在 5268.05，為 4 月 4 日以來最糟糕的表現，年初至今已下跌 10.4%。

Stifel 首席股票策略師 Barry Bannister 表示，當 VIX 指數攀升至 45 左右的恐慌水準時，向來是買入的好時機。他說：「當街頭滿是血腥時，你必須買入。」儘管市場目前情況不佳，Bannister 依然堅持對標普 500 指數今年目標為 5500 點，高於目前指數水準，但低於今年 1 月的水準。

富國銀行投資研究所的高級全球市場策略師 Scott Wren 指出，中國在貿易談判中扮演關鍵角色，投資者對美國對世界第二大經濟體施加的高額關稅感到擔憂。Wren 表示，該機構在策略上仍看好標普 500 指數和美國中型股，並預計未來幾個月會有一些積極的貿易協議消息出現。

Kelly 警告，企業在面對高額關稅時將面臨「巨大的擾動」，並表示「關稅是如此具有破壞性，這就是為什麼自 20 世紀 40 年代以來我們沒有嚴重的關稅率。」他強調，當前的「不確定性稅」對美國經濟造成了重大影響，企業因此停止招聘並削減成本，導致經濟活動的減緩。