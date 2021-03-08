德銀調查：美國年輕人計畫將近半數救助資金用於投市

德意志銀行 (Deutsche Bank) 近日調查顯示，在 25 至 34 歲的人群中，有一半的人計畫將刺激支票中的 50% 投入股市，預計此一做法將使美股又見大量資金流入。

德銀此次調查的目的，在於了解美國刺激方案推行後，會有多少資金流向股市。根據此一調查結果，德銀推估，其中有 37% 的錢會直接進入股市，代表著 1700 億美元的資金流入。

在參與調查的民眾中，18 至 24 歲的年輕人計畫將 40% 資金投入股市，35 至 54 歲的受訪者則有約 37% 會用在股市；相較之下，55 歲以上民眾裡，只打算投入 16% 的資金進股市。

這份報告由德銀策略師 Jim Reid 及助理研究員 Raj Bhattacharyya 撰寫，於上月下旬首度發表，報告主要在了解年輕人進行投資的成長趨勢。

研究認為，在最近散戶投資激增的背後，是一群「年輕的、新入市的、不害怕使用槓桿的激進人群」。

調查發現，過去幾個月已發出的刺激性支票中，有 53% 受訪者表示，將其中一部分錢已經投入股市。

研究稱，這些資金只占整體股市的一小部分，但是未來還有一波資金發放，若有 37% 的錢進入股市，仍然是一筆龐大的資金流入。