〈美股盤後〉美對中國關稅已達145% 道瓊狂瀉超1000點

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-11 05:07

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美中關稅大戰白熱化，經濟衰退擔憂席捲華爾街，美股週四 (10 日) 回吐前一日大部分的驚人漲幅，道瓊狂瀉超 1000 點。債券和美元再次遭遇拋售。

美中掐喉戰持續，白宮週四公布備忘錄，川普對中國的關稅徵收已經達到至少 145%，包括 125% 的對等關稅，還有川普今年針對中國進口商品徵收的 20% 關稅。

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美國白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 透露，美國正在認真考慮來自 15 個國家的關稅協議提案，而且已接近跟當中一些國家達成協議。

哈塞特還指出，週三美債市場暴跌，使得川普總統「更加緊迫」做出暫停對大多數國家徵收對等關稅 90 天的決定。

10 年期和 30 年期美債週三和週四拍賣進展順利，但殖利率小幅走高，一些分析師表示，這表明市場對美國經濟成長和美國經濟「例外論」越來越不信任。

聯準會官員擔心，消費信心下滑將抑制支出和投資，他們仍然認為關稅對經濟成長構成打擊，也增加通膨上升的風險，並使貨幣政策陷入困境。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯 (Austan Goolsbee) 表示，關稅如同一種停滯性通膨衝擊，為聯準會帶來挑戰，因為沒有通用的應對方案來應對這種衝擊。

美股週四 (10 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數暴跌 1,014.79 點，或 2.5%，收 39,593.66 點。

那斯達克指數暴跌 737.66 點，或 4.31%，收 16,387.31 點。

S&P 500 指數暴跌 188.85 點，或 3.46%，收 5,268.05 點。

費城半導體指數暴跌 337.15 點，或 7.97%，收 3,893.30 點。

NYSE FANG+ 指數暴跌 532.54 點，或 4.51%，收 11,274.02 點。

標普 11 大板塊幾乎全部淪陷，能源 (-6.40%)、資訊科技 (-4.55%) 板塊跌勢最兇，僅必需消費品逆勢收紅。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全數淪陷。Meta (META-US) 大跌 6.74%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.24%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.71%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 5.17%。

台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 重挫 4.80%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 5.87%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.40%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.89%。

企業新聞

關稅導致需求疲軟和汽車價格上漲，給二手車市場帶來額外壓力，CarMax (KMX-US) 暴跌 17.00% 至每股 66.45 美元。Carvana (CVNA-US) 重摔 7.61% 至每股 203.66 美元。

微軟 (MSFT-US) 下滑 2.34% 至每股 381.35 美元。關稅不確定性預計將對雲端運算和人工智慧支出造成壓力，Wedbush 估計，在當前不確定時期，美國許多雲端運算和人工智慧計劃中，有 10%-15% 可能會被推遲或放緩。

蘋果 95% 的產品製造都是在海外進行，而關稅風暴使蘋果面臨最大風險，蘋果 (AAPL-US) 重挫 4.24% 至每股 190.42 美元。摩根士丹利分析師在週三報告中表示，蘋果需要將印度的 iPhone 產量增加一倍，才能完全擺脫對美國消費者和中國製造業的依賴。

疫苗製造商 Novavax (NVAX-US) 週四收盤暴跌近 20% 至每股 5.43 美元。此前美國衛生與公眾服務部部長小羅伯特 · 甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 對該公司的新冠疫苗表示擔憂。

經濟數據

美國 3 月 CPI 年增率報 2.4%，預期 2.5%，前值 2.8%

美國 3 月 CPI 月增率報 - 0.1%，預期 0.1%，前值 0.2%

美國 3 月核心 CPI 年增率報 2.8%，預期 3.0%，前值 3.1%

美國 3 月核心 CPI 月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國上週初領失業金人數報 22.3 萬，預期 22.3 萬，前值 21.9 萬

美國上週續領失業金人數報 185 萬，預期 188 萬，前值 189.3 萬

華爾街分析

安聯首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 稱：「關稅戰停 90 天是一個很好的時限，但很快人們就會開始問接下來會發生什麼。」

LPL Financial 分析師 Jeffrey Roach 指出：「儘管對未採取報復性關稅措施的國家暫緩徵收關稅 90 天，但市場波動性可能仍然很高，今年年初的數據表明，無論貿易政策如何，美國經濟都在放緩。」