債市拋售潮貨幣市場壓力大 美債回購利率竟出現負值

華爾街分析師周四 (4 日) 表示，由於近期債券市場拋售潮以及貨幣市場壓力龐大，周四回購市場 (repo market) 中的美國國債借貸成本出現負值。

過往負回購利率通常在特定抵押品需求旺盛時出現，不過華爾街分析師表示，目前回購市場出現負值，原因是 10 年期美債抵押品供給減少，為了借入債券，買方必須以便宜的資金或低於一般抵押品回購利率的水準誘使賣方出售。

道明證券 (TD Securities) 資深利率策略師 Gennadiy Goldberg 在談到回購市場時表示：「這是市場承受巨大拋售壓力的又一個例子。」

華爾街分析師表示，以往該回購利率通常為正，周四卻跌至 -0.03% 至 -0.04% 。

BMO Capital 固定收益策略師 Dan Belton 表示，10 年期美債在回購市場中已處於「特殊交易」狀態，這意味著要貸出現金借入證券，貸方還必須支付當前的負回購利率。

Goldberg 表示，隨著美債的拋售潮持續並拉高殖利率，持有已發行一段時間 (off-the-run) 美債的交易商的部位也因此急劇增加，迫使交易商試圖透過出售最新發行 (on-the-run) 的美債來對沖部位風險。

Goldberg 補充道，交易商的舉動使借入最新發行的美債的成本大大降低，並超過常規的 -3% 違約率，即若市場參與者無法交付抵押品應支付的罰金比率。

華爾街的金融機構會在回購市場中取得資金，並以自身持有的美國國債或其他資產作為抵押品。

回購市場上的貸方通常包括貨幣市場基金、商業銀行、保險公司、政府機構以及央行，而交易商和存託機構則以有價證券作為抵押品借入現金，以為其部位和資產負債表取得資金。