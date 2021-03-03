基金經理警告：投資人對債券殖利率攀高準備不足

美國股市上周因美債殖利率上升而動盪，一位基金經理警告，股市投資人對即將到來的「痛苦」明顯準備不足。

Smead Capital Management 總裁 Cole Smead 周二 (2 日) 表示，投資人需要衡量—一家公司是受到經濟復甦的正面影響，還是受到經濟復甦對「資金價格」的負面影響。

他表示，對於「經濟贏了但股市輸了」這種情況，投資人顯然並沒有考慮到。

上周 10 年期美債殖利率快速攀高，這是基於投資人考慮到經濟成長與通膨預期的結果，這種正面的觀點，卻打擊了風險資產。在利率上升時，股市常會下跌，因為大公司必須支付更多的利息來償還債務，並導致投資人重新評估交易環境。

周一晚些時候，殖利率的升勢有所緩和，周二下午，10 年期國債殖利率約為 1.4256%，已接近 1 年前 Covid-19 疫情開始全球蔓延時的水準。

然而，Smead 指出，2018 年底，10 年期美債殖利率超過 3%，這表明基礎經濟動能的回歸，還可能對股市產生更大的不利影響。

Smead 認為，大多數不到 40 歲的投資者，從未見過可怕的熊市，也從未看到債券虧損。「我認為大多數投資人對此沒有準備，因為狗追車、人們追股票，這就是野獸的本性。」

他指出，雖然市場風險看起來很可怕，但投資風險看起來還好。

Smead 強調，標普 500 指數已經和有形或無形資產脫鉤。如果人們意識到這一點，股市的下跌就會隨之而來，並在接下來 2-3 年中，在市場遇上更多的痛苦。