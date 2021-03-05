殖利率攀高 美國房貸利率升破3%心理關卡

美債殖利率近來快速攀升，使美國房貸利率升破 3% 的重要心理關卡，是疫情爆發以來首見。經濟學家認為，利率從谷底回升，不至於干擾購屋旺季的買氣，但一些買家可能因為價格太高被排擠出市場外。

根據房地美調查，美國 30 年期固定抵押貸款利率過去一周平均值攀升到 3.02%，是去年 7 月以來首次升破 3%。房地美首席經濟學家 Sam Khater 說，該利率已從 1 月低點回升超過 30 個基點 (0.3 個百分點)。

隨著美債殖利率快速上揚，30 年期固定抵押貸款利率也一路回升，前一周為 2.97%，再之前一周為 2.81%，而 1 月曾跌至 2.65% 的歷史低點。

全美房地產經紀協會 (NRA) 首席經濟學家 Lawrence Yun 說，10 年期美債殖利率的升速快得令人吃驚。他 2 月中曾預測抵押貸款利率會在年中升至 3%、今夏達到 3.1% 或 3.2%，年底前攀升至 3.3%。

房地美的 Khater 說，抵押貸款利率升高會影響買家需求，購屋交易依然活絡，儘管過去幾周稍微降溫，現在大致保持在去年 3 月美國爆發疫情前的水準，但預料未來幾個月利率上升走勢會比前幾周和緩，因此他依然看好春季房屋銷售。

抵押貸款利率網站 HSH 副總裁 Keith Gumbinger 說，雖然抵押貸款利率從谷底回升，但仍遠低於歷史水準，大概只回升到去年 8 月的水準。

Gumbinger 認為，雖然房價和利率雙漲可能把一些買家排擠到市場之外，「但這對整體購屋市場影響沒那麼大，比較像是 (讓房市) 保持在高溫狀態。」

瑞銀集團分析師 Jonathan Woloshin 說，大多數買家可以容忍利率上升，這有助於抑制房價漲勢，對長期房市健康是好事。此外，10 年期美債殖利率和抵押貸款利率的走勢並非總是一致，政策、利差、購屋和再融資需求、市場流動性等因素，也都會牽動抵押貸款利率。