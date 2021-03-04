今夜鮑爾演講前瞻：重申長期寬鬆不變 以引導美債殖利率升勢放緩

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四 (4 日) 將發表談話，市場關注，鮑爾可能將再次釋放 Fed 不會過早升息的前瞻指引，將再次強調即使新冠疫情過去，Fed 也會繼續維持寬鬆政策在更長一段時間，以支持美國經濟復甦，以安撫公債市場，避險殖利率繼續竄升。

Fed 觀察人士預計，鮑爾本次演講將重申 Fed 願意在更長時間內維持寬鬆貨幣政策，來實現就業與通膨目標，冀望上週公債市場的混亂局面不要重演。

摩根大通首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示：「鮑爾將口頭喊話來安撫債市，因鮑爾肯定希望市場利率與 Fed 的目標保持一致。」

10 年期美債殖利率 圖片：Bloomberg

這對於美國經濟的長期健康至關重要，因為若市場與聯準會保持同步，那麼 Fed 即可以與債市共同努力，來實現就業最大化與 2% 的長期平均通膨目標。

Brainard 已率先放出前瞻指引：

要預測鮑爾週四 (4 日) 發言的論調，或許可以從聯準會理事 Lael Brainard 本週二 (2 日) 的講話中窺得一二，她當時強調，聯準會仍距離實現就業與通膨目標還很遠。

Brainard 週二說道：「我們還有很多工作要做，故 Fed 持續保持耐心是適當之舉。」

Brainard 表示：「上週債券市場的走勢引起了我的注意，若出現交易混亂或融資環境持續緊縮，那麼就可能使 Fed 實現目標的時間推遲。」她對債市利率走高感到擔憂。

PGIM Fixed Income 首席經濟學家 Nathan Sheets 亦對此表示，在目前經濟復甦的帶領之下，這將不會是 Fed 最後一次遇上長期利率飆升的難題。

Nathan Sheets 預計，今年夏季時 10 年期美債殖利率將攀升至 2%，然後在年底前逐漸回落。

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