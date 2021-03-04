Melvin Capital重創後再度爬起 2月收益回升逾20%

據知情人士透漏，Melvin Capital 對沖基金因遊戲驛站 (GameStop) 的軋空戰損失慘重，在 1 月下跌 53%，不過 2 月收益率已回升至 21.7%，收復先前部分虧損。

Melvin Capital 在 1 月底發布聲明稱，隨著遊戲驛站股價攀升，已不再賣空該檔股票。Melvin Capital 創辦人 Gabe Plotkin、Citadel 證券創辦人 Ken Griffin 以及公認帶頭引起遊戲驛站事件的 Keith Gill，一同受美國國會傳喚出席聽證會，說明市場波動原因。

不過在股市動盪期間，Melvin Capital 獲得 Citadel 及 Steven Cohen 旗下 Point72 公司投資的 30 億美元。

Melvin Capital 與其他對沖基金公司一樣，會對公司賣空操作。賣空是一種策略，投資人以一定的價格借股票賣出，待股票下跌後，在市場上以更低的價格補回歸還券商，從中賺取中間差價。

散戶軋空戰起因是股市內一些股票大量空頭，包括遊戲驛站在內，引起社群平台如 Reddit 論壇 WallStreetBets 的散戶關注。於是散戶便開始大筆買進遊戲驛站與其他公司股票，在買盤瞬間激增下引發大軋空，迫使賣空的對沖基金須以更高價格購買股票回補。遊戲驛站股價從不到 20 美元的價格一路飆漲至 500 美元。

Plotkin 上月在美國眾議院金融服務委員會上表示，在散戶會對部分特定目標大舉買進後，賣空方不得不開始改變策略。

Plotkin 說：「Melvin Capital 會適應改變，而整個產業也必須適應改變，」