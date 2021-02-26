紐約Fed總裁：今年美國GDP成長可望創十多年來最強

紐約 Fed 總裁 John Williams 週四表示，強大的財政支撐以及疫苗持續的分發，結合起來有助美國提振經濟，使其自新冠疫情中復甦回來，並創十多年來最強勁成長。

Williams 的說法，反映了本週幾位 Fed 官員的樂觀態度，他們也預期經濟成長強勁反彈。一如其他決策者，Williams 也明確表示， Fed 沒有在不久的將來就縮減支持的計畫。

「有了強大的聯邦財政支撐，以及不斷推進疫苗接種工作，今年 GDP 成長可望創下十多年來我們可見最強勁的一次。」Williams 為紐約 OHBM 籌辦的虛擬活動上發表演說。OHBM 為致力向非裔美國人社區提供獎學金、指導和教育支持的非營利組織。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二向國會發表證詞時表示，美國今年經濟成長可能介於 6% 範圍。

然而，Williams 認為，還有一些努力要做，新冠病毒的變異株可能會拖緩復甦，且他預期，通膨壓力「還會持續受壓抑一段時間。」

Williams 還指出，比起其他族群，新冠疫情引起的經濟危機對黑人勞工與企業主的衝擊更嚴重，因此縮減這些差距對經濟復甦至關重要。

「Fed 將繼續致力使用我們所有範圍內的工具，以確保復甦力道盡可能強勁。」

當被問及加密貨幣價格上漲的情形時，Williams 表示，加密貨幣被視為一種「資產類別」，而不是一種處理付款的方式。

「我們還沒看到大量實際的交易和付款。」他補充，Fed 擔心的是大眾利用數位貨幣來洗錢或者資助恐怖份子。「我們要確保它是可安全使用的。」