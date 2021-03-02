晶片、電池供應短缺 蔚來汽車下調Q2電動車產能預期

疫情期間電子產品需求激增，加上美中貿易緊張使半導體供應鏈承壓，晶片和電池供應遭到限縮，蔚來汽車 (NIO-US) 周二下調第 2 季產能預期。

蔚來汽車創辦人李斌周二 (2 日) 於季度財報電話會議上表示，該公司 2 月時將月產能調升至 1 萬輛，高於原先的 7500 輛，但考慮到晶片和電池缺貨，可能對 Q2 電動車供應造成影響，Q2 產能恐回落至 7500 輛的水平。

李斌進一步表示，晶片供應確實對 Q2 產能有一些影響，但基本上可滿足正常生產需求，惟風險仍高。他認為電池供應短缺是對 Q2 產能造成壓力的主要瓶頸。

儘管如此，李斌預計生產作業將於 7 月回升。在一班制運作下，年產能將達 15 萬輛，兩班制下的年產能則有望使年產能在 2022 年初翻倍至 30 萬輛。

特斯拉 (TSLA-US) 此前表示，上海超級工廠年產能已在去年達到 25 萬輛，力拼今年增至 45 萬輛。儘管面臨特斯拉的競爭威脅，蔚來汽車銷售量仍領先中國其他電動車新創。

農曆新年假期間，蔚來 1 月交付量達 7225 輛，2 月交付量達 5578 輛。該公司預計今年 Q1 交付量為 2 萬至 2.5 萬輛，3 月交付量估至少達到 7197 輛。

相較之下，小鵬汽車 (XPEV-US) 周二公布 2 月電動車交付量為 2223 輛，理想汽車 (LI-US) 則預計 Q1 每月交付量不到 4000 輛。

李斌表示，甫在 1 月發表的蔚來 ET7 預訂量已超過該公司其他車款的預訂量，但他並未透露具體數字。

蔚來今公布去年 Q4 營收報人民幣 66.4 億元，年增 133.2%，優於市場預期，non-GAAP 每 ADS 虧損為人民幣 0.93 元，雖較去年同期下滑，仍高於市場預期的人民幣 0.7 元。