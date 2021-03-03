華為鴻蒙系統搭載數今年目標3億台

周三 (3 日) 陸媒報導表示，華為消費者業務軟體部總裁、鴻蒙操作系統負責人王成錄在受訪時指出，鴻蒙是朝向 IoT 領域的作業系統。他透露今年搭載鴻蒙的設備至少 3 億台，同時近兩年的發展對於鴻蒙極為關鍵，期待鴻蒙能受到大規模使用，為中國行動網路及相關產業做出貢獻。

王成錄指出鴻蒙的首要目標就是可利用一套系統，彈性搭載在各種 IoT 設備上，實現系統上的統一。此外，他認為一套作業系統，一定要跟得上產業的發展節奏。如果產業在高速成長期，要做一個新系統不太可能成功，只有在產業升級轉型時，做作業系統才有成功的基礎。

他還進一步提到今年搭載鴻蒙的設備至少 3 億台，其中包括手機 2 億台；平板、手錶、智慧螢幕、智慧音箱等 3000 萬台以上，以及合作夥伴設備等。

(圖片: AFP)

華為受到美國強硬制裁下，現階段已無法從供應鏈中取得高階 5G 晶片，同時也無法再使用 Android 手機必備的 Google 移動服務系統（GMS），在雙重打擊下，2020 年華為手機出貨量大跌 21.6%。

面對此困境，硬體上華為很難突破美國封鎖，但在軟體方面華為則是把 2014 年著手規劃的鴻蒙系統提早推出。即便該系統順暢度與相配合的 APP 無法與主流的 Android 與 IOS 相提並論，但如果只從中國境內接受度來看，仍是足夠吸引一定數量的客群。

另一方面，根據 IDC 數據顯示，全球智慧手機出貨量已連續 4 年下滑，在行動網路之後，IoT 被認為是下一個更大的商機，因此鴻蒙是華為力圖在 IoT 時代繼續站穩腳步的關鍵項目。

