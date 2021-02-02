電動車夯！蔚來1月交付7225輛 年成長352% 連6季創新高交付量紀錄

中國電動車廠蔚來汽車 (NIO-US) 1 月份交車量再增加，雖然距離龍頭特斯拉 (TSLA-US) 尚遠，但連續 6 個月創新高交付紀錄，已讓蔚來累計交付量達到 82866 輛。

蔚來 1 月交付 7225 輛車，較去年同期 1598 的交付量驚人增加 352%。然而，雖然年成長驚人，但需注意的是，回溯 2020 年疫情到 3 月和 4 月才重創歐洲和美國汽車銷售。

此外，以 11 月交付量 5291 輛相比，12 月交付 7007 輛，月增長幅度為 33%，但 1 月的月增長幅度緩降至 2%。

儘管如此，蔚來汽車似乎仍能將全部生產的車輛銷售出去，獲得華爾街讚賞，過去一週，蔚來平均分析師目標價自 61 美元上升至 64 美元，且 2 家券商首次給予 80 美元的目標價。

追蹤蔚來股票的分析師約莫 60% 給予「買進」評級，而道指成分股平均買入評級比率約為 57%。

蔚來投資者下一步想看的可能是獲利。該公司 2020 年 3 月中旬公布其第四季獲利，當時股價 2.42 美元，在財報公布後幾日股價下跌，但此後迄今股價漲幅約 2250%。

分析師預期，蔚來每股虧損 7 美分、營收 10 億美元。蔚來去年第三季公布每股虧損 12 美分、營收 6.54 億美元，優於分析師預期，雖然財報公布後股價下滑，但也輕易恢復且迄今約上漲 15 美元。

蔚來花了 6 年交付量才達到此程度，而特斯拉去年末三月交車量 180570 輛。蔚來今年迄今股價上漲 17%，略低於特斯拉同期 19% 漲幅，但均遠優於同期 S&P 500 指數的表現。

同為中國電動車廠小鵬 (XPEV-US) 今年迄今上漲 15%，小鵬週一公布 1 月份交車量 6015 輛，為連續第三季創新高交付量紀錄