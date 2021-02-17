福特斥資10億美元改造德國科隆廠 盼2030年前在歐洲實現全電動產品陣容

為因應歐洲嚴厲的碳排放規定，福特汽車 (F-US) 周三 (17 日) 宣布投入 10 億美元於德國科隆廠，將其改造為該公司在歐洲的首座電動車工廠，並計劃 2030 年前在歐洲市場實現全電動車的產品陣容。

福特周三發布聲明，預計自家首款歐洲製全電動乘用車將在 2023 年於科隆投產，到了 2026 年，其在歐洲的所有乘用車都將為能夠實現零碳排放、全電動或插電式混合動力的車款，並在 2030 年前於歐洲實現全電動的汽車產品組合。

福特歐洲區總裁 Stuart Rowley 表示，此舉彰顯出該公司對歐洲和現代化的承諾。該公司曾在本月表示將加倍投資發展智慧電動車，並預計在 2025 年將投入 220 億美元資金發展汽車電動化。

發布上述消息之際，台北時間周三 19 時許，福特於美股盤前交易漲逾 2%。

近年隨著環保意識抬頭，各國政府陸續宣布放棄柴油和汽油車型，福特在內等主流車廠紛紛轉向投資電動車，企圖挑戰由馬斯克領導的電動車大廠特斯拉。

本週稍早，捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 宣布旗下品牌捷豹將在 2025 年實現全電動化，還表示另一品牌路虎將在未來 5 年內推出 6 款純電動車型。

南韓起亞汽車 (KIA) 即將於今年推出首款電動車，德國大眾汽車集團 (Volkswagen Group) 也表示將投入約 350 億歐元發展電動車發展，希望能在 2030 年前推出約 70 款全電動車。