福特投入290億美元發展電動車及自動駕駛 與通用對抗

美國福特汽車 (F-US) 於 4 日 (週四) 宣布， 2025 年之前在電動車及自駕技術投資 290 億美元，和通用汽車較勁的意味濃厚。

福特汽車執行長法利 (Jim Farley) 表示，「在擴大投資及強化人力之下，福特將一肩扛起電動車及自動駕駛技術的領導重任。」

在 290 億美元投資額當中，220 億美元將用於電動車研發，另外 70 億美元加速自駕技術研發。

拜登政府正大力推動各項環保政策，促使福特加速汽車的電動化發展。通用汽車 (GM-US) 日前剛宣布要在這兩個領域共投入 270 億美元的研發費用，較勁意味十足

福特於 2020 年 12 月推出純電跑車 Mustang Mach-E，並打算在 2021 年推出電動款的商用廂型車 Transit。到了 2022 年，福特最具代表性的皮卡 F-150 也研擬推出電動版本。

該公司在美國密蘇里州、密西根州，還有在鄰國墨西哥及加拿大共計有四座工廠，都將導入電動車生產的專門設備。

福特在同 (4) 日公布財報，去年度虧損 12 億美元，較前年度的 4700 萬美元獲利大幅滑落，是近 12 年來首度虧損，反映疫情造成福特的美國、歐洲業績大幅低迷。