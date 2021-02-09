LG衝刺電動車馬達業務 農曆假期加班生產

《韓聯社》報導，南韓 LG 電子 (066570-KR) 在週二 (9 日) 表示，該公司負責製造電動車用馬達的部分產線，在農曆春節期間也將加班生產。理由在於 LG 期許交通部門可以擴大市場規模。

南韓國內從這個星期三開始，也即將迎來農曆的新年假期。不過 LG 電子負責生產電動車用驅動馬達的仁川工廠則是為了滿足持續增加的市場需求，產線在休假期間也不會停歇。

這家南韓最大的家電廠商，近來聚焦在成長迅速的電動車業務，致力於未來成長。

在去年 12 月的時候，LG 電子與加拿大汽車零件製造商麥格納國際集團 (Magna International) 合資籌組新公司，要投入電動車動力總成 (Powertrain) 的生產。

業界人士表示，LG 電子與汽車有關的業務將會分成三個部分，一個是專注在資訊娛樂 (Infotainment) 研發的車用組件解決方案部門，一個是 LG 電子在 2018 年買下的 ZKW 集團、負責車用照明部門，再來就是與麥格納所合資成立、負責動力總成業務的 LG Magna e-Powertrain 公司。

LG 電子的車用組件解決方案部門，去年第四季的營業損失已經縮小到 178 萬美元，目標要在今年轉虧為盈。