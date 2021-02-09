特斯拉去年中國銷售額翻倍 達到66.6億美元

根據美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 在週一 (8 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 公佈的文件顯示，儘管面臨新冠肺炎疫情的衝擊，特斯拉去年在中國的銷量仍成長了一倍以上，達到 66.6 億美元。

在 2020 年，特斯拉於中國的銷售額達到 66.6 億美元，年增 123.63%，佔該公司全球總營收 315.4 億美元的 21.1%，大幅高於 2019 年的 12%。

美國仍然是特斯拉最大的市場，去年特斯拉在美國的銷售額增長了 20%，達到 152.1 億美元，占該公司全球總營收的 48.2%。

特斯拉從去年開始提高上海超級工廠的產量，並向中國當地市場出售中國製的特斯拉電動車。根據中國乘用車協會的數據顯示，特斯拉 Model 3 是 2020 年中國最暢銷的電動車。該汽車製造商也於今年開始向當地客戶交付新的中國製車款 Model Y。

不過，在中國市場中，特斯拉也面臨著來自中國電動車新創企業如蔚來汽車 (Nio) 和小鵬汽車 (Xpeng) 的市場競爭，另一方面，中國當局對特斯拉的監管也在持續增加。

近日，中國國家市場監督管理總局與其他 4 個機構，針對消費者反映的異常加速、電池起火等問題，對特斯拉進行約談。特斯拉隨後表示，該公司將在中國政府部門指導下，加強內部工作流程和內部管理等，並針對消費者反映的問題進行系統排查，以保護消費者權益。

另一方面， 特斯拉日前因顯示器故障問題，在中國及美國兩大汽車市場大規模召回 17 萬輛車。