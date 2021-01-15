經濟復甦題材加持、美債殖利率升高 美元短期前景不再悲觀

去年做空美元還是最擁擠的交易，今年交易員卻為了手中過多的美元空頭部位大感苦惱，因為在經濟復甦題材加持、美債殖利率升高的背景下，美元似乎翻身，前景不再悲觀。

彭博報導，已經挹注數兆美元拉抬經濟的美國，可能推出更多財政刺激，以帶動經濟更快走出疫情衝擊。投資人正把資金投入押注美國經濟復甦的資產，這可能引發類股輪動，促使資金從外國股市流入美股。也由於投資需要美元，市場需求可能帶動美元升值。

RBC Capital Markets 全球外匯策略主管 Elsa Lignos 說：「經濟預測共識顯示，今年只有兩個國家的經濟規模可望成長，美國是其中一個。我們認為美國較好的經濟表現，將轉化為美元的景氣循環優勢。美元兌非商品 G10 國家貨幣的表現將格外突出。」

高盛估年底美債殖利率將達 1.5%

近期美國公債殖利率上升，可能讓美元成為利差交易 (carry trade，或套利交易) 的去處。隨著美國名目殖利率大幅上升，核心通膨率預料仍將保持穩定，這將提高實質殖利率、並使美元更具吸引力，尤其是相對於負收益率的貨幣。

10 年期美債殖利率去年底收在 0.913%，今年最高曾在 1 月 12 日升至 1.186%，周五約報 1.11% 左右。

高盛集團最近上調美債殖利率預測，以反映民主黨在國會參議院取得優勢後，有望推出更多財政刺激的。

根據高盛，由於通貨再膨脹題材再次發酵，今年底 10 年期美債殖利率將達到 1.5%，高於原本預估的 1.3%；5 年期、30 年期美債殖利率也上修。

美元近期可能先貶再升

彭博指出，美元不可能扶搖直上，因為短期內大量湧入的財政刺激，將讓美元先貶值一番。隨著經濟復甦，投資人也很可能放棄美元、黃金等避險資產，轉進新興市場資產。

但美元低迷不會持續太久，殖利率大幅上揚和美股表現領先其他股市的可能性，將吸引投資人再度擁抱美國資產。這意味著「美元微笑曲線」將是一抹淺笑，美元今年可望持續反彈。