和潤1月營收續創單月新高 今年兩岸業務展望樂觀

和潤企業 (6592-TW) 今 (8) 日公布 1 月合併營收為 13.91 億元，月增 0.38%，年增 17.5%，續創單月新高紀錄，和潤總經理林彥良表示，1 月由於客戶持續增加，帶動利息及勞務收入成長，展望後市，看好今年在中國的汽車及設備業務均有望較去年進一步成長，而在台灣也將積極擴大分期市場滲透率，並有意布局綠能和新能源事業。

和潤業務橫跨兩岸，林彥良指出，由於去年下半年起中國新車銷售已回復成長態勢，加上轉投資和運國際租賃近年開拓設備融資租賃業務有成，中國市場、成長動能看俏，今年將持續攜手當地平台，聚焦醫療設備、開拓 CR 客戶商機。

林彥良認為，中國十四五計畫將是今年經濟成長主軸，預計政府將擴大各項新興產業建設、投資，有助企金設備發展，預料今年和潤汽車及設備業務均有望較去年進一步成長。

而在台灣，林彥良說明，今年營運重點聚焦在醫療設備、大型商用貨車 / 客車、一般 / 重型機車持續強化分期市占，並布局綠能 / 新能源事業，積極進行新能源產業融資業務，甚至評估自營太陽能廠。

此外，林彥良強調，在數位金融浪潮下，和潤與時俱進推動數位轉型，推行輕鬆付 APP、專人視訊對保等行動服務，藉此簡化申請與查詢程序，內部則運用行動簽核 APP、知識管理 APP，整合各單位作業，減少作業往返和溝通時間。