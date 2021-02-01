〈車市〉1月新車掛牌衝破5.1萬台 創10年來單月新高 和泰車市占逼近4成

1 月台灣新車銷售數據出爐，單月新車掛牌數衝上 51179 台，年增幅高達 29.8%，創 10 年來單月新高，其中，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 仍是大贏家，TOYOTA 和 LEXUS 合計銷售達 19937 台，銷售年增 32%，並創同期新高、16 年來單月新高，市占率高達 39%。

和泰車說明，受惠於 1 月初貨物稅汰舊換新補助屆臨申請截止期限，刺激出大量高齡車換購需求。

COROLLA CROSS 單月熱銷 6195 台 刷新 20 年來台灣車市紀錄

其中，TOYOTA 總計登錄 16661 台，單一品牌市占率 32.6%，而旗下的 COROLLA CROSS、RAV4、ALTIS 和 YARIS 一舉奪下乘用車銷售排行榜的前 4 名，尤其 COROLLA CROSS 熱銷 6195 台，不僅刷新 SUV 車款紀錄，也是台灣過去 20 年來唯一單月領牌數突破 6000 台的車款。

而去年的銷售冠軍 RAV4 1 月領牌數共 3027 台，與 COROLLA CROSS 聯手締造近 1 萬台的領牌台數，為目前市場上最受歡迎的兩款休旅車。

LEXUS 1 月掛牌 3276 台創單月新高 居豪華車之冠

LEXUS 繼去年創下全年銷售 22678 台歷史新高後，2021 年一開始又衝出好成績，單月掛牌 3276 台，創單月新高，更一舉奪下豪華車品牌銷售第一名。

和泰車說明，RX、NX、UX 三款車 1 月共銷售 2412 台，占豪華休旅車市場達 37.8%，其中 NX 銷售 968 台獨霸所有豪華車級距，RX 銷售 613 台，也稱霸中大型豪華休旅車級距，而跨界休旅 UX 持續熱銷，以 831 台坐穩小型豪華休旅霸主地位。