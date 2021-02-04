債券專家：美債殖利率恐繼續飆升 一場完美風暴正在成形

對美國聯準會逐步收緊的削減恐慌 (taper tantrum) 已經減弱，但並沒有改變美債殖利率正在上升的趨勢。分析師指出，長期美債殖利率的上漲動能可能高於預期，一場「完美風暴」恐怕正在成形，並大為降低美股估值的吸引力。

紐約投資管理公司 Advocate Capital Management 創辦人兼執行長 Scott Peng 表示，他的模型預估，10 年期美債殖利率今年將躍升 162 個基點，明年將再上漲 160 個基點，這遠遠高於市場估計的未來兩年每年上漲約 17 個基點。

周三 (3 日) 收盤，10 年期美債殖利率為 1.113%。

(圖表取自 investing.com)

Peng 曾擔任花旗集團首席利率策略師，也是最早發現 Libor 價格異常的人之一。他說，在他的模型中，甚至並未估算拜登政府可能的額外刺激方案，目前拜登政府已經提出 1.9 兆美元的疫情紓困計畫，以及額外的基礎建設支出。

導致近期美債被拋售的原因，市場認為，最主要的是 COVID-19 疫苗的推出，以及已經實施的大量財政刺激措施，和正在醞釀的寬鬆政策，而美國家庭儲蓄創高，也代表著被壓抑的消費能力。

Peng 指出，利率可能飆升的核心因素，是美國、英國、德國和日本名義 GDP 增長，與短期和長期利率之間的歷史關聯。長期回歸數據顯示，自 1960 年以來，GDP 成長與國債殖利率之間的關聯為 50%，儘管最近的歷史表明，這一比率可能已經下降到 27%。

即使如此，疫苗的推出、被壓抑的消費能力、政府債務的激增以及貨幣刺激措施，預計仍將進一步推高債券殖利率。

Peng 估計，聯準會必須將其量化寬鬆規模擴大四倍，才能抵消 2021 年預計的利率上升。但在經濟復甦良好的條件下，幾乎不太可能這麼做。

Peng 並沒有將他的分析，擴展到股票領域，但其影響將是顯而易見的—殖利率飆升將大為降低相對估值的吸引力。