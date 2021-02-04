〈財報〉蘋果晶片供應商科沃財報優預期 不敵晶片股頹勢盤後挫逾7%

蘋果晶片供應商科沃 (Qorvo)(QRVO-US) 周三 (4 日) 公布 2021 會計年度第 3 季財報，營收、獲利優於華爾街預期，並看好需求繼續帶來強勁的營收及利潤成長，但受到晶片股頹勢影響，盤後股價重挫逾 7%。

科沃周三收盤下跌 1.9% 至每股 175.95 美元，盤後重挫 7.1%；稍早費半收盤也挫跌逾 2%。

科沃今年來截至周三共漲近 6%，過去一年來漲幅達到 63%。

Q3(1 月 2 日止) 財報關鍵數據

(基於 GAAP)

營收：11 億美元

毛利率：49.1%

營業利益：2.99 億美元

淨利：2.01 億美元

稀釋後 EPS：1.74 美元

(基於 non-GAAP)

營收：11 億美元 vs. 10.7 億美元 (FactSet 分析師預測)

毛利率：54.4%

營業利益：4.01 億美元

淨利：3.57 億美元

稀釋後 EPS：3.08 美元 vs. 2.68 美元 (FactSet 分析師預測)

科沃第 3 季營收年增 27% 至 10.95 億美元，調整後每股獲利 3.08 美元，都優於分析師預測。

科沃總裁兼執行長 Bob Bruggeworth 說，科沃第 3 季表現傑出，幫助客戶連上 5G 和 Wi-Fi 6/6E 網路，並協助推動使用超寬頻技術 (Ultra-wideband, UWB) 的精準定位等新興技術發展。

Bruggeworth 預期科沃將維持在這些市場的領導地位，並將投資生物科技等新領域，「今年 1 月，美國國家衛生研究院 (NIH) 選擇我們，加入提高 COVID-19 抗原檢測能量的計畫。」

NIH 使用科沃以高頻體聲波濾波器 (BAW) 打造的測試平台。

Q3 財測關鍵數據

營收：介於 10.25 億到 10.55 億美元

毛利率 (non-GAAP)：50.5-51.0%

稀釋後 EPS 中點 (non-GAAP)：2.42 美元

科沃財務長 Mark Murphy 預期，受益於終端市場強勁的需求，第 4 季營收將延續強勁的年比成長，營業利潤也將提高。此外，全年度自由現金流量接近 10 億美元。