歐洲電動車市場競爭加劇 特斯拉優勢地位動搖？

《歐洲電動車報告》(European Electric Car Report) 指出，在歐盟大力推動碳排放目標之下，歐洲在去年擊敗中國，躍升為全球最大電動車市場，為了避免巨額罰款，歐洲汽車製造商紛紛加快腳步向電動車過渡，加劇市場競爭，也動搖了特斯拉 (TSLA-US) 在歐洲電動車市場的主導地位。

汽車業分析師 Matthias Schmidt 於報告指出，去年新電動車在歐洲市場的註冊量已突破 133 萬輛，主要市場包含歐盟國家、英國、挪威、冰島及瑞士等，超過了中國的 125 萬輛，且未來還將持續增長。

他預計，電動車在歐洲汽車市場的市佔率將自 2020 年的 12.4％，在 2021 年達到 15.5％，即每 1230 萬輛汽車中就有 191 萬輛電動車，較 2020 年增加 57.2 萬輛。

特斯拉優勢地位動搖？

2019 年特斯拉榮登歐洲電動車銷售榜首，以將近 11 萬的交車量、31% 市占率輕鬆擊敗其他競爭對手，但情況在去年起了變化。

根據上述報告，去年歐洲最熱賣的電動車款為雷諾汽車 (Renault) 的 Zoe，銷量已擠下特斯拉的 Model 3。在福斯汽車 (Volkswagen) 和雷諾 - 日產 - 三菱汽車聯盟 (Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance) 的夾擊下，特斯拉去年的歐洲交車量跌至近 9.8 萬輛，市占率僅 13%。

Schmidt 認為，歐盟對於減碳的決心和巨額罰金，加劇了歐洲汽車製造商與特斯拉間的競爭關係，在分階段實施碳排放限制下，特斯拉今年恐面臨更激烈的競爭，待 2025 年步入下一階段排放目標後，甚至會愈加掙扎。

儘管如此，考慮到特斯拉德國工廠可望下半年投產，Schmidt 認為明年特斯拉在歐洲銷量可能翻倍。