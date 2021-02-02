馬斯克再度呼籲電池供應商增產

根據《彭博社》報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克週一 ( 1 日) 在只有受邀者才能參加的語音社群平台 Clubhouse 談話中表示，特斯拉希望電池供應商能夠提高產量，才有辦法應付電動車的生產需求。

馬斯克說：「重點是向供應商們強調，我們並非要把他們逼到關門，只是希望他們可以增加產量。」

特斯拉不斷的向該公司的電池供應商施壓，希望日本 Panasonic(6752-JP)、中國寧德時代 (300750-CN) 以及南韓 LG 化學 (051910-KR) 能增產。去年 9 月馬斯克在他的一連串推文提到，特斯拉可能自行生產電池，這三家公司的股價隔日下挫逾 4%。

特斯拉設下目標，希望每年可生產 2000 萬輛的電動車。這個目標是特斯拉 2020 年實際交車台數 (約 50 萬輛) 的 40 倍。專家預測，全球電動車到 2030 年將高達 20 億輛，特斯拉的 2000 萬輛生產目標是這個數字的 1%。

馬斯克也提到，加速永續能源到來是特斯拉的基本目標，扮演推手角色具有相當深遠的意義，

馬斯克並說明「我們會盡可能提升電動車的產量，但電池芯的生產是最主要的限制因素。」他曾提到，即使供應商以最快步調升產，只要特斯拉沒有投入自行生產，2022 之後就將面臨電池嚴重不足的問題。

日前有報導指出，Panasonic 為了應付特斯拉的電池需求，已經投資上百億日圓。

馬斯克說：「就算拿到供應商的最大供應量，也仍不足夠。」

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