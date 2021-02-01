世界首富馬斯克惋嘆「早該買比特幣」

週一 (1 日) 特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 表示，比特幣即將得到傳統金融人士的廣泛接受。

上週世界首富馬斯克動動手指，在推特個人簡介中更新為 #比特幣 (#bitcoin)，就讓比特幣應聲狂漲了 20%，上演瘋狂行情。

特斯拉 CEO 馬斯克週一在近期矽谷菁英中廣受歡迎的社群 APP「Clubhouse」表示：「我確實認為，比特幣是一件好事。這場盛宴我來晚了，但我確實是支持者。我認為比特幣即將得到傳統金融人士的廣泛接受。」

馬斯克曾在 2013 年收到朋友贈予的 0.25 枚比特幣，但直到 2019 年他都未曾再增持或持有其他加密貨幣。

馬斯克週一表示：「很長一段時間以來，我的很多朋友都試圖說服我加入比特幣，顯然，我早在 8 年前就應該至少買一些比特幣了，這場盛宴我來晚了。」

馬斯克對於加密貨幣的態度多抱持友善態度，他曾在去年底表示，比特幣幾乎有如法定貨幣，對於把特斯拉資產負債表中的美元資產轉換成比特幣抱持開放態度，支持加密貨幣支付，認為未來火星的經濟將會基於加密貨幣運行。

實際上，比起比特幣，馬斯克更熱愛的是加密貨幣是「狗狗幣」(Dogecoin)，他曾預測狗狗幣將席捲全球金融體系。馬斯克週日表示：「我偶爾會拿狗狗幣開玩笑，但它們真的只是用來開玩笑的，狗狗幣是用來取笑加密貨幣的一個笑話。」

馬斯克週一補充道，他對 (比特幣之外的) 其他虛擬貨幣沒有強烈想法。

(圖片：鉅亨)

馬斯克的言論基本上不影響加密貨幣市場，截稿前，比特幣 (BTC) 上漲 0.37%，暫報 33,601 美元，狗狗幣 (DOGE) 上漲 36.96%，暫報 0.04026 美元。