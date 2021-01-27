〈美股早盤〉Fed利率決議在即 三大指數開低走低 道瓊大跌500點

聯準會 (Fed) 公布今年首次利率決議前，美股周三 (27 日) 全面開低，主要指數均跌超 1%。截稿前，道瓊工業指數大跌 500 點或 1.7%，那斯達克指數跌近 2％，標普 500 指數跌 1.7％，費半跌近 4％。

其中，標普 500 指數寫下 3 個月以來最大跌幅。隨著市場避險情緒升溫，10 年期美債殖利率再跌破 1%，美元單日升幅寫下去年 6 月以來最大。

財報消息面，微軟 (MSFT-US) 開盤漲 2％，其財報獲利及 Azure 雲端營收均超預期，波音 (BA-US) 在公布 120 億美元的全年虧損後，開盤跌超 3％。

蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和臉書 (FB-US) 等重磅科技股將於周三稍晚公布財報。

個股消息面，散戶投資人瘋狂湧入，使電玩零售商 GameStop(GME-US) 周三開盤再飆 100％，其在過去 2 週已暴漲近 700％。連鎖院線商 AMC(AMC-US) 開盤也瘋漲 200％，Riley FBR 盤前將 AMC 目標價自 3.5 美元上調至 5.5 美元。

Fed 也將在稍後公布今年首次利率決議，預計將維持現有政策不變，投資人持續關注 Fed 對於未來的正經濟情勢，以及購債措施延續時間的看法。

全球累計新冠確診人數在周三突破 1 億大關，造成 200 多萬人病故，其中，美國累計超過 2500 萬確診，累計死亡超過 42 萬，均為全球最多。

拜登政府表示，計畫向輝瑞和 Moderna 額外訂購 2 億劑新冠疫苗，使美國疫苗總量來到 6 億劑。他還表示希望透過提升疫苗分配量，來加快接種速度，預計可趕在夏季結束前，為全美 3 億人口施打疫苗。

截至台北時間周三 (27 日)22 時許：

道瓊指數下跌 517.84 點或 - 1.67%，暫報 30427.01 點

那斯達克下跌 264.15 點或 - 1.94%，暫報 13361.91 點

標普 500 指數下跌 63.52 點或 - 1.65%，暫報 3786.10 點

費半下跌 118.93 點或 - 3.92%，暫報 2912.85 點

台積電 ADR 下跌 3.03% 至每股 122.81 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.011%

紐約輕原油下跌 0.19% 至每桶 52.51 美元

布蘭特原油下跌 0.27% 至每桶 55.76 美元

黃金下跌 0.65% 至每盎司 1838.80 美元

美元指數上漲 0.49% 至 90.590 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤下跌 2.94％，至 196.11 美元。

波音周三盤前公布 2020 年第 4 季營收報 153 億美元，年減 15%，但優於 Refinitiv 預期，淨虧損擴大至 84 億美元，全年淨虧損總計超過 119 億美元。

AT&T(T-US) 早盤下跌 2.29％，至 29.07 美元。

AT&T 報告 2020 年第 4 季合併營收年減 2.4%，至 457 億美元，淨虧損 139 億美元，即每股淨損 1.95 美元，去年同期淨利 23.9 億美元，EPS 報 33 美分，財報表現雖不及先前，但營收和獲利降幅均低於市場預期。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 2.19％，至 237.41 美元。

2020 會計年度第 2 財季財報關鍵數據

EPS：2.03 美元，調整後 vs. 1.64 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 17% 至 430.8 億美元 vs.401.8 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

每日關鍵經濟數據：

美國 12 月耐用品訂單月增率初值報 0.2％，預期 1.0%，前值 1.0%

綠：美國耐用品訂單月增率，藍：美國耐用品訂單年增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

德意志銀行 (Deutsche Bank) 美國經濟學家 Matthew Luzzetti 認為利率會議將傳達重點訊息在於，從 Fed 的角度來看，要談貨幣政策正常化還為時過早，談收緊政策也太早，Fed 主席鮑爾應會發出溫和訊息。

CMC Markets UK 市場分析師 Michael Hewson 指出，亞特蘭大 Fed 主席 Raphael Bostic 月初暗示今年稍晚可能縮減購債規模，並在明年底前升息。

Hewson 認為，Fed 官員需要非常謹慎，以免導致市場開始消化「減債恐慌」(taper tantrum) 的局面。

Wrightson ICAP 分析師 Lou Crandall 預計，鮑爾會強調過早行動的風險，遠遠高於延後行動的風險。 Crandall 還認為，削減購債規模儼然成為影響市場情緒的關鍵。