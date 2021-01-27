〈Fed會議前瞻〉聯準會料全力支持美國經濟 避免任何過早退出信號

美國聯準會預計召開今年首度會議，並於台北時間周四 (28 日)3:00 發布利率決策，30 分鐘後主席鮑爾 (Jerome Powell) 召開記者會。外界預計，Fed 無疑將繼續維持對美國經濟的積極支持。

MacroPolicy Perspectives 總裁 Julia Coronado 表示，他們將非常非常有耐心，近期經濟狀況比預期的要差，而疫情也變更嚴重，聯準會將一直堅持，直到疫苗與財政政策能改善經濟為止。

經濟學家預測，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 幾乎肯定維持利率在接近零的水位，並再次誓言將以目前每月 1200 億美元的速度購買債券。

資產購買料維持

調查顯示，經濟學家預計聯準會將繼續每月購買 800 億美元的政府公債，和 400 億美元的 MBS(抵押貸款支持證券)，直到就業與通膨數字有所提振，估計在 2022 年之前，此一目標都難以實現，因此行動會一直延續。

雖然「縮減 (tapering)」一詞，已經出現在會議的討論中，但是這麼做的殺傷力太強，正如鮑爾先前所說，「現在不是討論退出的時候」。

在人們談論逐漸縮減以及更樂觀的經濟預測之下，美國公債殖利率已經上升。

Pictet Wealth Management 美國資深經濟學家 Thomas Costerg 認為，鮑爾對財政刺激並不如市場那麼感興趣，反倒對病毒變種及其構成的風險會更加焦慮。

會議聲明預計變化不大

外界預測，本次聲明很可能承認經濟活動的放緩，包括勞動力市場也面臨挑戰，但不會改變其對未來政策的指導。

TD Securities 首席美國宏觀策略師 Jim O’Sullivan 認為，本次聲明沒有重大變化的好理由，中期來看，可能會對疫苗及財政支出略有樂觀，但看現階段，疫苗接種的速度比預想更慢。

在利率部分，聯準會已經暗示，在停止購債之前不會升息，根據計畫，當前接近零的利率水位會維持直到 2023 年底之後。

經濟學家的預測則是，有近半數經濟學家認為，2023 年可能會升息，有 40% 的經濟學家預計首次升息會發生在 2024 年或更晚。

通膨上升憂慮可能是記者會焦點

會後記者會，鮑爾可能會被問到與新任政府合作的問題，特別是他與財政部長葉倫 (Janet Yellen) 的合作模式。但在美股接連創高之後，更實質的問題可能在金融穩定和超額的投機性交易這類問題，以及與央行業務更相關的通膨問題。

儘管美國面臨的現狀是通膨疲弱，但在持續印鈔之後，以及資產、大宗商品等價格上揚之下，最終可能反映為通膨升高。

不過，依鮑爾先前談話，他認為即使美國人很快開始揮霍，也不太可能打破聯準會的核心擔憂，即美國的通貨膨脹太弱。比起高通膨的潛在危機，鮑爾似乎更擔心如何處理通膨過低的狀況。

對於資產泡沫，鮑爾一貫淡化這方面的擔憂，並指出，儘管某些地方的估值很高，但整體情況是喜憂參半。