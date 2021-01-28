散戶瘋狂追捧飆股 Robinhood等線上交易軟體使用量暴增

社群平台的強大的號召力，近期催生出一波波瘋狂投資潮。隨著散戶投資人不斷湧向 GameStop(GME-US)、黑莓 (BB-US) 以及 Bed＆Beyond(BBBY-US) 等飆股，線上交易平台使用量也隨之暴增。

根據 App 市調公司 Apptopia 統計，備受散戶喜愛的股票交易軟體 Robinhood 近日榮登全美最佳 iOS 應用程式第 8 名，創下新高紀錄。隨著使用量快速攀升，用戶打開 Robinhood 時所記錄的每日登入數，已從 1 月 17 日的近 360 萬次，到昨日增至快 380 萬。

市調公司 App Annie 也稱，Robinhood 在周二躍升至 iPhone 熱門金融 App 第 1 名，另一備受歡迎的線上交易軟體 WeBull 在熱門金融 App 的排名也升至第 9。

周三 (27 日) 美股盤中，GameStop 仍漲逾 140%，AMC(AMC-US) 漲 220%，Bed＆Beyond 漲 31%，黑莓漲 16%。在軋空行情帶動下，GameStop 股價已飆至 376 美元，市值近 260 億美元。

這波瘋狂交易熱潮主要由社群用戶號召所致，尤其是 Reddit，散戶交易人大量買入 GameStop 等股，企圖與空頭正面對尬。

Freetrade 資深分析師 Dan Lane 表示，散戶投資人的流動性是有意義的，我們必須予以重視，對華爾街和倫敦金融城 (Square Mile) 來說，這都是一大警訊。

不過，英國投資公司 Hargreaves Lansdown 分析師 Susannah Streeter 也建議，投資人事前務必先做好功課，以免受瘋狂炒作而蒙蔽。比起短期追捧，該公司仍建議投資人分散持有股票，進行長期佈局。