〈財報前瞻〉特斯拉可望連6季獲利 營收年增40% 馬斯克笑領70億美元薪水

特斯拉 (TSLA-US) 週三將發布最新一季財報，可能會觸發向執行長馬斯克 (Elon Musk) 支付 70 億美元的期權，同時特斯拉股東熱切期盼聽到公司 2021 年交付的目標。

特斯拉股價過去 12 個月上漲了近 700%，使其成為美國市值第五大上市公司，還超越了臉書 (FB-US)。

儘管產量遠不及豐田汽車 (TM-US)、福斯或通用汽車 (GM-US)，但市值卻達 8430 億美元，遠勝同業，相較之下，豐田市值僅 2360 億美元。

根據 Refinitiv 的數據，以分析師對明年的平均獲利預估計算，現行股價本益比超過 200，這也令懷疑論者主張特斯拉股票已經被高估了。

在特斯拉去年幾乎達標 50 萬輛的交付承諾後，投資者正聚焦該車廠 2021 年的交付目標多寡。

Baker Avenue 資產管理公司首席投資策略師 King Lip 估計，特斯拉 2021 年交付目標將在 90 萬輛，「我認為，隨著經濟重啟，大眾將爆發一股積累的消費需求。」

週二收盤後，分析師平均預期特斯拉調整後 EBITDA 23 億美元，年成長 92%，這足以觸發馬斯克在 2018 年薪酬方案中授予的 12 批期權中第五批的歸屬，即可折價購買特斯拉股票。

特斯拉在 2018 年 1 月為馬斯克宣佈了一份長期績效獎勵計畫。根據該計畫，馬斯克沒有固定薪水、分紅，或者按照工作年資給予的股票獎勵，能獲得多少報酬全憑表現而定。

2019 年底時，馬斯克曾表示，他絕大部分財產都是源自特斯拉及 SpaceX 的股票，假使這兩間公司破產，他也會一起破產。

這 12 批次的期權，每一回都授權馬斯克以每股 70 美元買下 840 萬股特斯拉股票，以現行股價看，約莫折價 90%。以週二 889 美元股價來看，前面 4 批次的期權和這回第五批的期權可能產生獲利近 350 億美元，或美批次近 70 億美元。

針對 12 月這一季，根據 Refinitiv 的數據，分析師預計特斯拉營收大增 40% 至 103 億美元，或純益 7.525 億美元，調整後 EPS 1.01 美元，可望寫下連續 6 季獲利紀錄。前一季特斯拉獲利包括出售碳排放額度給其他車廠，倘若單純賣車，特斯拉可能呈現虧損。