〈財報〉晶片需求旺但未來供給有隱憂 德儀財測勝預期盤後挫1.5%

德州儀器 (Texas Instruments)(TXN-US) 上季財報優於預期，本季財測也亮眼，顯示從車用、工業和消費電子裝置的晶片需求都暢旺，但投資人擔憂供應短缺導致訂單膨脹，德儀盤後股價翻黑下挫 1.5%，跌幅一度深達 3%。

德儀盤後公布第 4 季財報，淨利成長 57% 至 16.9 億美元，折合每股盈餘 1.8 美元，優於分析師預測的 1.34 美元；營收增加 21% 至 40.8 億美元，也優於華爾街預測的 36 億美元。

德儀並預測，第 1 季每股盈餘介於 1.44 至 1.66 美元，營收介於 3.79 億至 4.11 億美元，優於分析師預測的 1.34 美元和 35.9 億美元。

德儀大部分營收來自工業設備製造商，財報和財測是整體經濟的風向球，也生產從車用、家電到太空設備用的半導體。

車用晶片供不應求，加上居家潮助長電腦、電玩銷售並占據更多晶片產能，已經迫使福特、豐田和飛雅特克萊斯勒等車廠暫時停產。

在法說會中，分析師質疑晶片需求反彈的速度，以及德儀等晶片業者是否有充分的供給，擔心不少客戶為了避免之後供給短缺正在積極採購，是否導致德儀的訂單過多。

對此德儀主管表示，自行生產晶片比重約占 80%，出貨量符合訂單需求，相信未來能維持這個情況。

但供給疑慮仍導致德儀盤後股價挫跌 1.5%。該股稍早收盤報每股 171.47 美元，今年來上漲 4.5%，不及同期費半和那斯達克的表現。

Q1 財測

調整後 EPS：1.44-1.66 美元 vs. 1.34 美元 (FactSet 調查共識)

營收：37.9-41.1 億美元 vs. 35.9 億美元 (FactSet 調查共識)

財報關鍵數字

Q4

調整後 EPS：1.80 美元 vs. 1.34 美元 (FactSet 調查共識)

營收： 40.8 億美元 vs. 36 億美元 (FactSet 調查共識)

淨利：16.9 億美元

營業利益：18.13 億美元

全年