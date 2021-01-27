〈財報〉微軟Q2營收增、Azure亮眼成長50% 盤後大漲逾4%登新高

微軟 (MSFT-US) 週二 (26 日) 盤後公布 2021 會計年度第二季 (12/31 止) 獲利和 Azure 雲端營收成長均超越分析師預期，且營收連續第 14 季交出雙位數成長，盤後勁揚逾 4%，自收盤的歷史新高繼續上揚。微軟預測 Q3 營收隱含年率成長 16.5%，也高於分析師預期。

微軟執行副總裁兼財務長 Amy Hood 表示，「對我們具差異化產品的需求不斷增加，推升商業雲端營收年成長 34% 至 167 億美元。我們持續受益於對策略性、高成長領域的投資。」

Investing.com 分析師 Haris Anwar 表示，「微軟持續擴大數位經濟中的新領域市占率，如雲端運算，同時維持其在傳統軟體產品的領導地位，包括 Windows 和 Office。這種持久的優勢讓微軟可以持續實現雙位數的營收、EPS 與自由現金流成長，使其成為可長期持有的可靠高科技股。」

微軟在電話會議上發布 Q3 財測，營收介於 403.5 億美元至 412.5 億美元，中值即為 408 億美元，隱含年成長 16.5%，高於 Refinitiv 調查的分析師預期共識 387 億美元。

微軟財務長 Amy Hood 在電話會議上預期，即使變更了伺服器使用年限，以及與新冠疫情相關的儲蓄，6 月 30 日止的全財年可實現「兩位數營收和健康的營業利潤成長」。

微軟週二盤後一度大漲 6%，截稿前漲幅維持在 4% 以上。該股稍早收在 232.33 美元，是去年 9 月以來首次創史上新高。不含盤後波動，微軟開年以來漲幅約 5%，大於同期 S&P 500 指數的 3% 漲幅。

第二財季財報關鍵數據

EPS：2.03 美元，調整後 vs. 1.64 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 17% 至 430.8 億美元 vs.401.8 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

根據聲明，微軟第二季營收年成長 17%，較前季 12% 上升，且是連續第 14 季實現雙位數增幅。淨利 155 億美元，折合每股盈餘 2.03 美元。

各部門表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和諮詢服務)

營收：年增 23% 至 146 億美元 (FactSet 估計為 137.7 億美元)

微軟表示，Azure 營收成長 50%，超越了分析師先前估計的 42% 成長率。微軟沒有公布 Azure 具體營收金額。

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門是微軟最大業務單位，包含 Windows、Surface、Xbox 和搜尋。

營收：年增 14% 至 151.2 億美元 vs. 134.7 億美元 (FactSet 共識預期)。

科技產業調研機構 Gartner 估計，PC 出貨量 (不含 Chromebooks）該季成長 10.7%。

在去年 11 月新推出 2 款 Xbox 遊戲主機後，該部門營業利潤自前季 40% 下降至 34.6%，但大於分析師估計的 26% 利潤率 (FactSet 調查)。微軟 Xbox Game Pass 服務目前有 1800 萬人訂閱，較去年 9 月訂閱人數 1500 萬人上升。

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。

營收：年增 13% 至 133.5 億美元 (FactSet 共識預期為 128.9 億美元)

微軟已發布 Xbox 兩款新主機，分別是定價 500 美元的 X 系列和定價 300 美元的 S 系列，以及 Surface Laptop PC 的縮小版「Surface Laptop Go」。

微軟表示，在公司在環境中偵測到惡意的 SolarWinds 軟體後，其部分原始碼已受存取。