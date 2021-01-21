〈台股盤前要聞〉外銷訂單首季不淡、聯發科天璣1200亮相 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有十大重點，包括我國外銷訂單表現亮眼，今年 1 月可望寫下連十一紅紀錄；聯發科發表 5G 旗艦晶片天璣 1200 系列，獲 Redmi、realme 率先導入；華邦電加入鴻海 MIH 電動車平台，搶食 Apple Car 商機。以下是今 (21) 日必看重要財經新聞。

〈外銷訂單〉電子傳產持續加溫 首季不淡、1 月可望連十一紅

經濟部統計處昨 (20) 日公布去年外銷訂單，在半導體、資通訊等電子族群領軍下，加上傳統產業回溫，全年衝上 5336.6 億美元、年增 10.1%，改寫歷史新高，展望今年，統計處處長黃于玲表示，電子、傳產族群訂單動能仍強，預期 1 月外銷訂單在動能延續、去年基期較低下，將連十一紅，第 1 季也可望淡季不淡。閱讀全文...

〈聯發科新晶片亮相〉5G 旗艦晶片天璣 1200 系列 Redmi、realme 率先導入

聯發科 (2454-TW) 昨 (20) 日舉辦新品發表會，無線通信事業部總經理徐敬全指出，聯發科將推出最新一代 5G 旗艦晶片天璣 1200 系列，也已獲兩大手機品牌率先採用，包括 Redmi、realme，產品預計今年問世。閱讀全文...

華邦電加入鴻海 MIH 車用平台 大搶車用商機

鴻海 (2317-TW) 積極搶攻車用市場，成立電動車開放平台 MIH，已有逾 400 家廠商加入，其中記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 也加入，攜手鴻海大搶 Apple Car 商機，展現對車用市場布局的決心。閱讀全文...

〈聯發科新晶片亮相〉天璣 1200 系列宣戰高通 攜手軟硬體夥伴搶食電競商機

聯發科 (2454-TW) 昨 (20) 日推出新一代 5G 旗艦晶片天璣 1200 系列，獲 Redmi 率先採用，雙方將合推首款旗艦級遊戲手機，同時與知名手遊王者榮耀，透過軟硬體設計，提升玩家體驗；由於電競手機向來為高通 (QCOM-US) 市場，聯發科此次透過軟硬合作，並整合自家 5G 平台，也等同向對手宣示，將進逼電競領域。閱讀全文...

買不起台積電就湧進 ETF 逾 16 萬人追捧 00881 推升規模翻倍

台股今 (2021) 年漲最兇的莫過於半導體與 5G 未來應用最大的電動車，尤其買不起台積電 (2330-TW) 的股民，大舉湧進與台積電沾上邊的 ETF，據集保中心最新資料，國泰台灣 5G+ ETF (00881-TW) 受益人數已衝破 16 萬人，推升 00881 規模至 19 日已超過新台幣 240 億元，成立至今約兩個多月，規模已經翻倍。閱讀全文...

〈外銷訂單〉去年 12 月連十紅、年增 38.3% Q4、全年同寫歷史新高

經濟部統計處昨 (20) 日公布去年 12 月外銷訂單，受惠國際品牌智慧手機熱銷，遠距商機、宅經濟需求強勁，加上傳統貨品需求回溫，單月外銷訂單達 605.5 億美元，月增 4.8%、年增 38.3%，連十紅，續創單月新高，去年第 4 季達 1699.2 億美元，全年外銷訂單金額衝上 5336.6 億美元、年增 10.1%，同創歷史新高。閱讀全文...

5G 建設補助金甫定案 金額分配機制電信商意見分歧

立法院三讀通過前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案，其中 5G 網路建設計畫編列 155 億元，不過這筆 5G 補助款如何分配，電信商意見分歧，遠傳 (4904-TW)、台灣之星支持採用標金比例分配，台灣大 (3045-TW) 則認為，應依據建設狀況。閱讀全文...

〈橘子展望〉去年可望賺半個股本 今年兩大引擎同步加溫

橘子 (6180-TW) 集團攜手三創生活園區，舉辦 2021 橘子嘉年華。橘子集團董事長劉柏園昨 (20) 日表示，去年獲利表現與 2019 年相近，今年重大專案包括第二季推出新版本 beanfun!，及第三季推出自研手遊《櫻桃小丸子 M》，遊戲與非遊戲業務均可望同步成長。閱讀全文...

仁寶拓展非 PC 業務 搶進育兒商機

代工大廠仁寶 (2324-TW) 近年持續擴大非個人電腦事業比重，昨 (20) 日宣布攜手台灣微軟、通路商杏豐，推出 pixsee AI 智慧寶寶攝影機，首度跨入科技育兒市場。閱讀全文...

國光生與韓藥廠簽訂生物相似藥生產長約 前三年保證訂單量 140 萬劑

國光生 (4142-TW) 昨 (20) 日宣布與韓國第一大眼藥廠 SCD 簽訂 10 年合約，將生產黃斑部病變注射新藥 Eylea 生物相似藥，依據雙方合約，除首筆簽約金已入袋外，前三年訂單量至少 140 萬劑。閱讀全文...