台股大漲 去年券商賺近600億 年增逾4成

台股去 (2020) 年帶量大漲突破「萬四」關卡，連帶讓券商經紀、承銷業務大幅成長，根據證交所統計，去年券商稅後純益 584.56 億元，較去年同期增加逾 4 成。

台股去年在權值股王台積電 (2330-TW) 領軍下，全年指數 2735 點收在 14732.53 點，其中 12 月的單日平均成交量 3213 億元，全年單日平均成交量也達 2357 億元同步創下歷史新高。

台股交易量攀升進而推升券商經紀業務成長，其中 12 月券商經紀業務稅後純益 56.21 億元，較前月增加 2 成，累計全年經紀業務稅後純益 473.96 億元、年增幅高達 86.34%。

承銷業務部份，12 月稅後純益 8.74 億元，較前月增加 6.59%；累計全年稅後純益 45.13 億元、較去年同期增加 29.35%。

另外，自營業務部份，去年 12 月指數漲幅收斂，導致稅後純益縮水降至 27.5 億元、較前月大減 43.95%，累計全年稅後純益 137.84 億元，較去年同期增加 4.97%。

證交所表示，如果排除因發行認售權證大幅虧損的個別證券商，則全體證券商稅後純益為 620.88 億元，比起去年同期稅後純益 398.02 億元仍有 55.99% 的增幅。