〈橘子展望〉去年可望賺半個股本 今年兩大引擎同步加溫

橘子 (6180-TW) 集團攜手三創生活園區，舉辦 2021 橘子嘉年華。橘子集團董事長劉柏園今 (20) 日表示，去年獲利表現與 2019 年相近，今年重大專案包括第二季推出新版本 beanfun!，及第三季推出自研手遊《櫻桃小丸子 M》，遊戲與非遊戲業務均可望同步成長。

橘子 2019 年因《天堂 M》大幅挹注下，手遊與端遊比重為 1 比 9，但去年受疫情影響，線上遊戲貢獻大幅提高，與手遊營收比重各達 5 成，獲利結構較健康，去年獲利可望與 2019 年相近，賺近半個股本。

展望今年，劉柏園表示，今年遊戲業務表現可望持穩去年，日前剛上線的手遊《龍之谷：新世界》表現符合預期，首周下載量已接近 30 萬；上半年將推出代理手遊《彈射世界》，自研 IP 手遊《櫻桃小丸子 M》預計第三季上市，另一款自研手遊《便利商店 M》及自研競技手遊正開發中，今年將有 2 至 3 款自研手遊上市。

在非遊戲業務方面，劉柏園表示，beanfun! 近來帶動電商、支付事業明顯成長，第二季將推出新版本；盼讓旗下電商平台有閑成為全台灣 ACG 產品的線上消費首選；橘子支付方面，目標今年全年交易額提升至 18 億元。

對於今年展望，劉柏園表示，今年重大專案包括 beanfun! 及推出《櫻桃小丸子 M》，beanfun! 成敗影響支付與電商表現，而手遊成敗又會大幅影響今年遊戲業務表現，預估遊戲與非遊戲業務均可望同步成長。

劉柏園也說，過去橘子著眼行銷力、線上遊戲經營能力，現在將加入 AI、大數據，成為集團第三代戰力，為此將增加上億元預算，添購伺服器等相關設備，並招募人才。

此外，對於《天堂 2M》即將上市，是否會衝擊《天堂 M》營運，劉柏園則說，《天堂 M》去年營收占比約 3 至 4 成，但《新楓之谷》去年營收表現也很強，獲利結構趨於健康，且與《天堂 2M》是良性且健康的競爭；至於去年出脫 NCsoft 在台子公司股權，則是因其將全球合資公司都收回股權、改為獨資。