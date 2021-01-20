5G建設補助金甫定案 金額分配機制電信商意見分歧

立法院三讀通過前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案，其中 5G 網路建設計畫編列 155 億元，不過這筆 5G 補助款如何分配，電信商意見分歧，遠傳 (4904-TW)、台灣之星支持採用標金比例分配，台灣大 (3045-TW) 則認為，應依據建設狀況。

5G 建設補助款自去年 7 月開始紛擾不斷，五大電信董總更為此案拜會國家通訊傳播委員會 (NCC)，盼 5G 溢增標金能補助電信業者進行 5G 建設，儘管雙方未達共識，而最終立法院編列約 155 億元 5G 網路建設計畫。

這筆百億元補助金該怎麼分配，電信商意見分歧，台灣大率先喊出對於補助政策，建議應在補助辦法中納入「競爭機制」，不能依標金比例分配，且可比照 4G 共構共站經驗，促成業者提前在全國重要交通設施如高鐵、台鐵鐵路、公路沿線等場所，以共構共站方式加速 5G 建設，使全國各地人民有感 5G 服務，縮短城鄉差距。

遠傳、台灣之星則支持依照標金比例分配機制，遠傳總經理井琪日前出席公開活動就指出，分配機制公不公平總有業者有其他意見，且陳述自我有利狀況，不過最後都尊重主管機關決定。

至於龍頭中華電則未表態，董事長謝繼茂表示，樂見政府編列預算促進 5G 發展，公司將加速、加量布建 5G 基礎網路，建構 5G 應用服務發展良好環境，讓全民及早享受 5G 智慧生活，帶動產業共同創造數位經濟，同時協力布局 5G 大戰略，強化國家競爭力。

中華電強調，去年 5G 基地臺建設超過 4000 座，今年規劃加速建設年底 5G 基地臺數累計將超過 1 萬座，並視客戶需求機動增加。