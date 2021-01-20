買不起台積電就湧進ETF 逾16萬人追捧00881 推升規模翻倍

台股今 (2021) 年漲最兇的莫過於半導體與 5G 未來應用最大的電動車，尤其買不起台積電 (2330-TW) 的股民，大舉湧進與台積電沾上邊的 ETF，據集保中心最新資料，國泰台灣 5G+ ETF (00881-TW) 受益人數已衝破 16 萬人，推升 00881 規模至昨 (19) 日已超過新台幣 240 億元，成立至今約兩個多月，規模已經翻倍。

台股近期頻向 16000 點扣關，盤面上主要由「泛 5G」個股貫穿台股盤勢，尤其，台積電於 1/14 號召開法說會後，調高今年資本支出至 250~280 億美元的舉措驚豔市場，國泰投信表示，主要原因在於預估 5G 手機滲透率、HPC 高速運算等需求將提高，使市場吃下定心丸；而同為 5G 產業要角的供應商為穩懋 (3105-TW)，近一週股價漲幅約 20%，主因其通訊射頻元件的需求十分強勁，在在都可以看到 5G 題材在發威。

若以 5G 相關指數表現觀察，臺灣指數公司所編製的「臺灣 5G + 通訊指數」，今年以來至今天，報酬率已達 17.37%，遠優於大盤加權指數的 7.29%；該指數的亮眼績效亦帶動相關 ETF 人氣攀高。

據集保中心最新資料，追蹤臺灣 5G + 通訊指數的 00881，受益人數於上周五 (1/15) 時，已衝破 16 萬人，達到近 16.5 萬人，規模至昨日則已超過新台幣 240 億元，成立至今約兩個多月，規模已經翻倍；成交量方面表現更為可觀，00881 上週全周周量逾 43 萬張，平均單日成交量已達到 8 萬張的水準，比平常日均量 7 萬張左右明顯遽增。

參與 5G 投資，儼然成為農曆新年前，股民為自己賺取紅包財的一大途徑，尤其在投資「護國神山群」成了全民運動之際，台積電持股占比超過三成的 00881，不僅因為持有台積電，成分股更瞄準半導體重要權值股與電動車題材，因此交投更為火熱，

國泰台灣 5G+ ETF 基金經理人蘇鼎宇表示，投資人可由「基礎面」及「應用面」來關注這波 5G 行情，首先，就基礎面來看，5G 的基礎核心在半導體，無論智慧型手機、高效能運算 (HPC)、物聯網、車用電子等各項 5G 需求，皆需要透過半導體提速，晶片供應不足、製程提升的需求，將由領頭的台積電擴散到其他的晶圓代工廠甚至記憶體廠商，帶動台灣 5G 相關供應鏈。

其次，在應用面上，蘇鼎宇表示，4G 造就 Smart Phone(智慧型手機) 十年榮景，而 5G 的大連結、低延遲特性，帶動的最大未來應用就是 Smart Car(智能電動車)，將造成人類生活另一次翻天覆地的大改變，而智能電動車的「電子零組件佔成本比重」，將由過往燃油車的 3 成，大幅提高至 7 成，有利台股電動車供應鏈如鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW) 等個股未來業績表現。

蘇鼎宇補充，「泛 5G」領域涵蓋較為廣泛，一般投資人適合透過主題指數進行掌握，而「臺灣 5G + 通訊指數」，即一次佈局了台灣的「核心半導體企業」及「電動車產業鏈」。00881 目前為擁有最大流動性的「純科技」台股 ETF，其一年兩次的配息機制，亦適合小資族定期定額投資並長期持有。惟進場前，建議先參考即時折溢價幅度，勿過度追價。

除了 00881，5G ETF 中還有元大未來關鍵科技 (00876-TW)、元大全球未來通訊 (00861-TW)，雖然台股今天收黑，但是該兩檔 ETF 持續雙雙再創新高，其中，00876 去年 7 月 7 日掛牌以來，報酬率已經逼近 5 成，表現強勁。元大投信表示，00876 都是瞄準全球市場優秀的資訊科技相關公司，因為科技產業鏈遍布全球，每個國家強項不同，全球佈局的科技 ETF 才能涵蓋最佳投資機會。