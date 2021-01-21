鴻海推非監督式AI 導入部分檢測產線降低50%人力

鴻海 (2317-TW) 今 (21) 日宣布，推出非監督式學習 (Unsupervised Learning) 人工智慧 (AI) 演算法「FOXCONN NxVAE」，解決產線中瑕疵樣本取得的問題，目前已導入集團部分產品外觀檢測生產線，降低 50% 以上的產線檢測人力。

鴻海指出，集團生產線品質良率早已超過 99%，累積的工業數據龐大，除了持續進行品質改善外，也讓 AI 得以發揮，助益產業發展，此次 AI 團隊研發非監督式學習演算法，降低產線新產品導入的陣痛期。

據了解，鴻海半導體事業群 AI 團隊歷時 8 個多月的研發，從架設 AOI 光學檢測設備，到產線採集產品外觀影像，期間因 COVID-19 疫情影響，團隊無法親臨產線，改由遠端工作模式，進行影像數據處理與 AI 演算法的開發與調適。

目前 FOXCONN NxVAE 已可全檢產品外觀常見的 13 類瑕疵，並達到 0 漏檢的客戶要求，降低 50% 以上的產線檢測人力，除提升整體工作效率外，也代表鴻海往智慧工廠的目標也更向前邁進一大步。

鴻海表示，相較一般監督式學習的 AI 算法為提升準確率，動輒需要數百至上千張瑕疵影像，才可取得 90% 以上的準確率，Foxconn NxVAE 運用正面表列的模型訓練方式， 沿用原本產線每日皆可取得的正樣本，解決瑕疵樣本取得的問題，可大幅度縮短客戶導入 AI 檢測的時間壓力。