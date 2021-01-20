台股萬六乍現遇賣壓翻黑 外資狂砍215億元 三大法人賣超268.19億元

美股周一全面上揚，晶圓雙雄 ADR 強勢收高，激勵台股今 (20) 日早盤站上萬六大關，權王台積電強漲逾 3% 續寫新天價，不過，獲利了結賣壓隨之出籠，台指期壓低結算，儘管最後一盤吸引部分低接買盤進場，跌點收斂，加權指數終場仍下跌 71 點，收在 15806 點，高低震盪達 258 點，其中，外資狂砍 215 億元，三大法人合計賣超 268.19 億元。

台股今日因台指期結算，成交再度爆出巨量，達 4148.77 億元。觀察籌碼面，外資今日重手賣超 215.49 億元；投信持續買超 5.12 億元；自營商也轉為賣超，共賣 57.86 億元。三大法人合計大賣 268.19 億元。

台積電今日持續飆漲，一度衝上 650 元，終場收 647 元，漲幅達 3.2%，市值攀升至 16.77 兆元，雙雙締新猶。不過，其他權值股普遍翻黑，聯電跌幅擴大至 1.7% 收 52.1 元，大立光、台塑、南亞、廣達、國巨、華碩，以及中信金、富邦金等金融股，賣壓都相當沉重。

國內本土疫情拉警報，引發市場恐慌，口罩股恆大、康那香、美德醫療 - DR 都亮燈漲停，毛寶、永日、瑞基、亞諾法、ABC-KY 等多檔防疫概念股，也成為資金追捧焦點。此外，富邦 VIX ETF 買氣再度回升，終場大漲逾 4%，成交量爆出 20.2 萬張。

蘋果、三星計畫推出搭載 Mini LED 背光顯示的筆電、平板、電視等新品，導致 Mini LED 晶片需求暴增，出現結構性缺貨，部分業者已漲價 5-10%，相關族群今日表現相對強勢，晶電與隆達合組的富采投控一度大漲逾 7%，站回 90 元之上，但終場漲幅收斂至 1% 左右，宏齊逆勢攻上漲停價，光鋐、榮創也一度亮燈漲停，獲買盤青睞。