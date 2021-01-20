國光生與韓藥廠簽訂生物相似藥生產長約 前三年保證訂單量140萬劑

國光生 (4142-TW) 今 (20) 日宣布與韓國第一大眼藥廠 SCD 簽訂 10 年合約，將生產黃斑部病變注射新藥 Eylea 生物相似藥，依據雙方合約，除首筆簽約金已入袋外，前三年訂單量至少 140 萬劑。

根據 SCD 藥品規劃時程，黃斑部病變新藥 Eylea 的生物相似藥，將於今年下半年進行三期臨床試驗，力拚原廠藥專利到期前上市，預估最快 2024 年陸續於日本、歐洲及美國上市。

國光生表示，由於新藥價格高，對於政府健保財務負擔沉重，因此各國政府鼓勵藥廠積極開發療效相近，但藥價相對合理的生物相似藥，藉此滿足民眾用藥需求並降低財務衝擊，以黃斑部病變新藥 Eylea 為例，目前台灣每劑用藥約 5 萬元，一旦生物相似藥上市後，藥價可望大幅降低。

國光與韓國 SCD 簽訂合約後，國光生將參與製程開發、三期臨床試驗用藥及上市量產等，且 SCD 前三年保證訂單量至少 140 萬劑，由於該藥毛利高，有助營收、獲利同步成長。

國光生表示，Eylea 生物相似藥是韓國 SCD 進軍生物相似藥市場的第一個開發項目，Eylea 原廠藥是由拜耳 (Bayer) 及雷傑納榮製藥 (Regeneron) 銷售，兩廠 2018 年全球銷售額約 64 億美元 (1800 億元)，在全球生物藥銷售額排名第 8，美國 FDA 已核准用於治療老年黃斑部病變及糖尿病視網膜病變。